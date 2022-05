Mais filmes sobre campanhas eleitorais

"Uso, então, esse espaço para destacar outros filmes que merecem a atenção do público nesse período em que as eleições dominam corações e mentes no Brasil" edit

Quando fiz a curadoria da Mostra Viva a Democracia, em cartaz na plataforma Itaú Cultural Play , tive que abrir mão de vários filmes por razões diversas. Os padrões da plataforma delimitam um certo tamanho para a mostra e também as condições técnicas das cópias digitais disponíveis, o que não era atendido por alguns títulos. Houve casos também em que o compromisso das produções com outras plataformas impedia a exibição nesse evento.

Uso, então, esse espaço para destacar outros filmes que merecem a atenção do público nesse período em que as eleições dominam corações e mentes no Brasil.

A História dos Ganha-pouco, de Roberto Gervitz (1977)

Documentário rodado num bairro da periferia de Osasco (SP), acompanhando a trajetória de dois moradores que se candidataram a vereador - um pela Arena e outro pelo MDB.

Disponível no Vimeo

A Próxima Vítima, de João Batista de Andrade (1983)

Policial transcorrido em meio às eleições de 1982. Uma sucessão de crimes misteriosos, ocorridos no bairro do Brás, em São Paulo, muda o cenário da cidade. Um repórter de TV envolve-se pessoalmente no caso ao se apaixonar por uma jovem prostituta.

Disponível na Tamanduá-TV

Patriamada, de Tizuka Yamasaki (1984)

Misto de documentário e ficção. Durante a campanha pelas Diretas Já, uma jornalista faz a cobertura dos eventos e se envolve romanticamente com um rico empresário metido na política.

Disponível no Youtube em cópia de má qualidade

Céu Aberto, de João Batista de Andrade (1986)

Documentário sobre a eleição indireta de Tancredo Neves como primeiro presidente civil após a ditadura e a doença que lhe tirou a vida pouco antes da posse.

Filme não disponível online

Intervalo Clandestino, de Eryk Rocha (2005)

Em meio ao caos das ruas cariocas no período pré e pós-eleitoral de 2002, a atenção se volta para pessoas comuns de diversas profissões que tecem comentários e reflexões sobre as perspectivas políticas do país.

Disponível no Vimeo on demand

Porta a Porta, de Marcelo Brennand (2008)Documentário sobre as estratégias dos cabos eleitorais de candidatos a vereador em Gravatá, interior de Pernambuco. Doze anos depois o diretor voltou a Gravatá para fimar a ficção Curral.

Filme disponível em DVD

Arquitetos do Poder, de Alessandra Aldé e Vicente Ferraz (2010)

Documentário que reflete sobre as relações da imprensa e dos homens de marketing com as candidaturas presidenciais desde a época de Getúlio e até a reeleição de Lula em 2006.

Disponível no Youtube

O Candidato Honesto, de Roberto Santucci (2014)

Comédia sobre um político corrupto que se candidata à presidência da República.

Disponível na Netflix, Now, Telecine Play e Globoplay

O Brado Retumbante, de Fábio Rogério e Marcelo Ikeda (2016)

Uma reflexão sobre os discursos dos principais candidatos a partir da propaganda política obrigatória para a eleição presidencial de 2014.

Disponível no Vimeo

Macaco Tião – O Candidato do Povo, de Alex Levy Heller (2017)

A história da inusitada campanha de um chimpanzé do zoológico do Rio para prefeito da cidade, nas primeiras eleições municipais pós-ditadura.

Disponível na Looke, Globoplay e AppleTV

Impávido Colosso, de Fábio Rogério e Marcelo Ikeda (2018)

A partir da propaganda política obrigatória para a eleição presidencial de 1989, uma reflexão sobre os discursos dos principais candidatos e sua atualidade nos rumos políticos do Brasil de 2018.

Disponível no Vimeo

Curral, de Marcelo Brennand (2020)

Homem humilde é recrutado por seu amigo de infância, candidato a vereador, para ajudar na conquista de votos numa cidade nordestina fustigada pela seca.

Disponível na Netflix

Fora da Bolha, de Marcelo Luna (2020)

Documentário sobre a influência das redes sociais nas eleições de 2018.

Disponível no Youtube

