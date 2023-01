Mais uma vez Moraes mostra como é que se faz

"Moraes, em seu despacho, aponta textualmente a conivência do governador com o levante terrorista como a causa de seu afastamento", escreve Bepe edit

Excesso de moderação muitas vezes atrapalha. Na coletiva deste domingo, ao responder à pergunta de um repórter sobre a conivência do governador do DF, Ibaneis Rocha, com o ataque terrorista contra as sedes dos poderes da República, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse categoricamente que “o governador não foi conivente, mas sim iludido.”

Não tardou, porém, para que o samaritanismo de Dino viesse abaixo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de afastar Ibaneis por 90 dias. Fiel ao seu estilo desabrido e direito, Moraes, em seu despacho, aponta textualmente a conivência do governador com o levante terrorista como a causa de seu afastamento.

Aliás, desde o dia 12 de dezembro, data de diplomação de Lula, quando, com a complacência do governo do DF, vagabundos bolsonaristas transformaram Brasília em uma praça de guerra, incendiando carros particulares e ônibus, e tentando até invadir o prédio da Polícia Federal, restou evidente a cumplicidade de Ibaneis com a delinquência bolsonarista. Por incrível que pareça, ninguém foi preso durante a arruaça criminosa.

A nomeação de Anderson Torres (ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e conhecido operador das sujeiras do ex-presidente) como secretário de segurança do DF, viria a confirmar que de “iludido” nesta história Ibaneis nunca teve nada. A leniência do governador na questão do acampamento em frente do QG do Exército, na capital da República, completa o quadro de evidências.

Entendo perfeitamente que existem leis definidoras do papel de cada força de segurança. Contudo, diante da folha corrida recente de Ibaneis, repleta de atitudes não republicanas, dentre elas a omissão ante o cometimento de crimes, a pergunta que não quer calar é: quais os motivos que teriam levado Dino a acreditar no compromisso institucional de Ibaneis?

Que fique a lição. Dino é um dos melhores quadros da esquerda brasileira surgido nos últimos anos. Comprometido, culto e dotado de notório saber jurídico e administrativo, o ex-governador do Maranhão fará bem a sua promissória carreira se adicionar alguma dose de ousadia ao seu modus operandi.

Ousadia que não falta a Moraes. Examinemos o caso dos acampamentos. O ministro da Defesa, Múcio Monteiro, praticamente cruzou os braços diante dessas concentrações de sabotadores do regime democrático, autênticas células do terror. Múcio chegou a dizer que ali se verificavam “manifestações democráticas”.

Pois bem, esses ajuntamentos de lixo humano, finalmente, começaram a ser desmontados depois que Moraes determinou, na madrugada desta segunda-feira, suas imediatas desocupações, não só em Brasília, mas em todo o país.

Obrigado, ministro.

