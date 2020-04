Mandetta já deitou na frigideira, falta ligar o fogo

"Se o presidente estivesse mesmo com essa bola toda que finge ter, se estivesse mesmo no controle da situação, já teria ligado o fogo. Mas ele só colocou o ministro na frigideira", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

Dá impressão que o que Bolsonaro mais gosta de fazer na vida, além de aterrorizar pessoas e criar inimigos é demitir a torto e a direito e quanto mais alto o cargo do demitido, melhor.

Pode ser trauma por ter sido chutado para fora do Exército, onde era chamado de “Cavalão”, ainda no início da carreira militar, mas essa questão cabe aos psicanalistas, não a mim.

Pode ser, também, uma tentativa de macaquear seu maior ídolo, Donald Trump, que passou anos repetindo o jargão “você está demitido”! no insuportável e tenebroso programa “O Aprendiz”.

O alvo da vez é Luiz Henrique Mandetta.

O prato mais pedido atualmente no delivery do restaurante do Palácio do Planalto é “Fritura de Mandetta à moda da casa”.

A frase de Bolsonaro à rádio Jovem Pan - que não ia demitir o ministro “agora” – pode ser traduzida por: “vou demitir, mas não vou demitir agora”. Ou seja: Mandetta estará fora, mais cedo ou mais tarde. Um recado direto: demita-se já se não quiser ser demitido mais pra frente.

E o Mandetta, com aquela expressão de coroinha cansado, assimilou o coice com muita resiliência, e concordou, portanto, em se deitar na frigideira do Planalto.

Se o presidente estivesse mesmo com essa bola toda que finge ter, se estivesse mesmo no controle da situação, já teria ligado o fogo. Mas ele só colocou o ministro na frigideira.

Bolsonaro também não tem votos nem no Congresso nem no STF para aprovar seu decreto anti-quarentena, a sua mais recente ameaça; mas, em compensação, nem o STF nem o Congresso têm instrumentos para obrigá-lo a abrir os cofres da União e garantir a continuação do fechamento do país, como querem os governadores.

Nessas horas vale a pena olhar para o que acontece na Rússia: Putin fechou o país por 30 dias, quarentena total até o final de abril, mas proibiu demissões e diminuição de salários.

Fez a coisa certa.

