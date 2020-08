Marca dos 100 mil prova: Bolsonaro é placebo ou letal

"Se há 88 dias a cloroquina é administrada como política de governo em todo o país e os óbitos em vez de diminuírem aumentaram exponencialmente, é sensato concluir que o medicamento não funciona", analisa Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

No dia 20 de maio deste ano, cinco dias depois da demissão de Nelson Teich do ministério da Saúde, por se negar a cumprir ordem de Bolsonaro sobre uso de cloroquina em casos leves de covid-19, o ministro interino, general Eduardo Pazzuelo mudou o protocolo válido até então e autorizou a cloroquina para casos leves no SUS, o que Teich havia rejeitado. Para casos graves já havia autorização.

Nesse dia, 888 brasileiros haviam morrido vítimas da pandemia.

Passados 88 dias, os mortos sobem a mais de 100 mil.

Se há 88 dias a cloroquina é administrada como política de governo em todo o país e os óbitos em vez de diminuírem aumentaram exponencialmente, é sensato concluir que o medicamento não funciona para esse fim.

Ou não faz efeito nenhum ou é o responsável pelas mortes.

Ou é placebo ou é letal.

Como o ministro da Saúde é interino (sem autonomia, portanto, para tomar decisões), o responsável por essa política é o “doutor” Bolsonaro.

De duas uma: Bolsonaro é placebo ou é letal.

