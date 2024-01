Marta e o PT

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Só para registro: existem opiniões diferentes sobre o efeito eleitoral de Marta como vice de Boulos. Seja como for, Marta poderia ser vice de Boulos, sem estar filiada ao PT. Mas, segundo consta, essa seria uma condição estabelecida por ela. Como é óbvio, tambem existem opiniões diferentes sobre Marta voltar ao PT.

Defendo que o assunto seja levado a voto no Diretório Nacional do PT e, assim sendo, votarei contra. O motivo principal é: senadora eleita pelo PT, Marta traiu seu eleitorado e seu Partido, votando a favor do golpe contra Dilma.

continua após o anúncio

Desconheço que ela tenha feito alguma autocrítica a respeito. E, em qualquer caso, não vejo porque trazer de volta para casa quem praticou tamanha violência. Quem não lembra, leia, aqui. Entendo quem acha que São Paulo vale uma missa. Mas tudo tem limite.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.