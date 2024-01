Marta está mais para Cristina que para Alckmin

Apoie o 247

Marta Suplicy não era a vice dos sonhos de Boulos. Nenhum candidato a cargo majoritário quer um vice mais conhecido e mais forte do que ele. Basta comparar os curriculum e a biografia.



Quando Boulos nasceu, em 1982, ela já era a famosa sexóloga do TV Mulher da Rede Globo. Quando ele completou 14 anos, ela já era deputada federal.



Boulos é um deputado de primeira viagem; ela já foi deputada, prefeita, senadora, ministra.



Ele tem 41 anos; ela vai fazer 79 em março.



É evidente que ela terá mais holofotes na campanha do que ele. É também evidente que terá um espaço enorme na propaganda eleitoral (bancada mais pelo PT, que tem mais verba que o PSOL) porque caberá a ela ajudar a eleger vereadores com o número 13, já que o número de Boulos é 50.



Boulos preferia um ou uma vice menos midiática do que ela, mais apagada, que tivesse menos força na sua campanha e no seu governo, em caso de vitória.



Guardadas as devidas proporções, Marta é a Cristina Kirchner de Boulos. Embora vice de Alberto Fernandez, ela sempre foi, desde a campanha, a figura principal da chapa e do governo, suscitando comentários e suspeitas de que ela era a mandachuva e não ele.



Acabaram brigando. E estão rompidos até hoje.



O mesmo risco corre Boulos. Se vencer, sua vitória poderá ser atribuída mais a Marta do que a ele. E ela será a mandachuva do governo.



Se perder, a derrota será dele e Marta irá para algum ministério. Das quatro eleições a prefeita que disputou, perdeu as três últimas, inclusive a reeleição, em 2004.



Boulos não tem do que reclamar. O acordo foi esse. O PT o apoia a prefeito, mas indica o vice sem sua interferência. Lula portanto não precisa explicar nada.



Mas, se precisasse, poderia justificar a escolha com o argumento de que Marta suaviza a imagem de radical de Boulos e agrega experiência a um candidato sem nenhum passado no Executivo.



Na cabeça de Lula, Marta será o Alckmin de Boulos.



Mas, na realidade, ela está mais para Cristina.





