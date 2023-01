MDB vai ou não expulsar Ibaneis?

Apoie o 247

CÉSAR FONSECA

O MDB está numa sinuca de bico; tem um governador, no DF, que se declarou, abertamente, bolsonarista e lavou, como Pilatos, as mãos, relativamente, à tentativa de golpe de estado, no Brasil, neste domingo, mas, também, dispõe de representantes seus no governo Lula, como Simone Tebet, no Planejamento, e Renan Filho, no Transporte; como conciliar essa contradição; se depender de Tebet e Renan, engajam-se no governo vitorioso, para construir suas carreiras políticas, mas diante do exemplo de Ibaneis, sujou geral; ficarão ao lado dele, bolsonarista, ou jogarão merda na Geni? Se se mantiverem aliados do titular do Buriti, se darão mal com Lula: sim ou não?

QUE FAZER?

O partido tomará ou não decisão de chamar o governador a um impeachment, ou passará o pano, na linha clássica da tentativa de conciliação das elites, se tem tantos interesses a defender, abraçando o governo da Frente Ampla lulista, para não se desmoralizar? Certamente, abraçará a ideologia utilitarista, segundo a qual tudo que é útil é verdadeiro, mas, se deixa de ser útil, deixa de ser verdade; Ibaneis, sujo com os cocôs que os bolsonaristas fizeram nos gabinetes dos três poderes da República, deixou de ser, politicamente, útil; virou mau cheiro insuportável; nesse momento, por exemplo, há manifestação popular, na frente do Buriti, gritando “Fora Ibaneis”; na capital da República, a convivência Lula-Ibanês se tornou insuportável, de agora em diante; sem forças para reagir, porque abdicou, irresponsavelmente, dos seus poderes, para alinhar-se aos golpistas contra democracia, pode não voltar ao cargo; afinal, tudo passa a depender das novas circunstâncias que sua própria irresponsabilidade criou; o governador afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, na prática, jogou seu mandato fora; de que serve o titular do Buriti para o partido criado por Ulisses Guimarães, que, certa vez, disse ter ódio aos golpistas, aos ditadores, aos golpeadores da democracia?

NOVO CENÁRIO NO DF E NO BRASIL

A Assembleia Legislativa, no novo contexto, já tem que convocar os parlamentares para suspender o recesso, de modo a tratar do assunto politicamente explosivo e emergente, cujos desdobramentos são incógnitas; não há como não discutir a necessidade e viabilidade do impeachment; fragilizado, Ibaneis considerou correta a decisão do ministro Alexandre de Moraes de detoná-lo, para corrigir desvios que somente o debate público conduzirá a um desfecho satisfatório, nos próximos 90 dias em que estará afastado do cargo.; a vice governadora, que assumiu em seu lugar, Celina Leão(PP), certamente, desempenhará papel secundário, porque terá que cumprir tabela, mas a oportunidade política que se abre para ela, na interinidade de Ibaneis, vira tentação em forma de busca para se fortalecer aos olhos da população; como Lula, subitamente, com a tentativa de golpe de estado, poderá sair fortalecido por estar bem postado na defesa da democracia, com apoio internacional e nacional explícitos, a vice poderá dar uma guinada na sua posição; de adversária pode se tornar aliada do novo presidente, vítima dos nazifascistas, que perderam nas urnas e tentam recuperar o poder pela violência, em vez de se renderem às regras democráticas. O fato é que nas fileiras do MDB, o governador em desgraça joga merda em todos os emedebistas que viraram avalistas de Lula.

