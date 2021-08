Chicote do Pessoa

Médicos cubanos

Por José Pessoa de Araújo

No governo do PT

Tivemos os médicos cubanos

Foram muito importantes

Nos grandes centros urbanos

Entrou esse genocida

Que inventou novos planos

No interior do Brasil

Foram de grande valia

Atendiam com cuidado

E com muita alegria

A medicina cubana

É da maior serventia

Na área da medicina

Cuba é admirada

Os médicos que lá estudam

Para ninguém devem nada

Quando são requisitados

Logo formam uma brigada

Para socorrer o Haiti

Foi firmada uma brigada

Os verdadeiros heróis

Enfrentam qualquer parada

Sendo para salvar vidas

Vai aonde for chamada

O mundo capitalista

Critica Cuba demais

Essa gente desumana

Com nada se satisfaz

Explora o trabalhador

De maneira contumaz

