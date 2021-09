Mentiroso, péssimo e perdedor: faltou a palavra Bozo no metrô de Nova York

Apoie o 247

Por Davis Sena Filho

"Mentiroso, péssimo e perdedor" são as palavras ilustradas com a foto de Bolsonaro expostas no metrô de Nova York. É a imagem do Bozo, cara pálida, que foi retratado como se fosse o Pinóquio, com o nariz alongado, a defini-lo como um sujeito mentiroso.

Depois de mentir sobre tudo e todos no que é relativo à situação dolorosamente trágica e sórdida pela qual passa o Brasil atual, que desde o golpe de estado de 2016 contra Dilma Rousseff, que vem a ser a maior e mais grave farsa política da história do Brasil, as reações contra a estupidez e as infâmias de Jair Bolsonaro repercutem no mundo, após seu lamentável e deplorável discurso pronunciado na 76ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Discurso, diga-se de passagem, que envergonha profundamente a Nação brasileira, porque há a percepção de que o presidente não passa de um mentiroso patológico e completamente alienado da situação real do Brasil e da comunidade internacional, assim como criador de um mundo paralelo, onde seus assessores e ministros, uns por oportunismo e canalhice, outros por loucura e oligofrenia, transitam à vontade como se não houvesse amanhã, pois acreditam que após o fim desse desgoverno trágico, de ações irresponsáveis e inconsequentes, não responderão pelos seus inúmeros crimes comuns e de responsabilidade.

A terceira ida de Bolsonaro à ONU foi repleta de escândalos comportamentais, má-educação, arrogância, prepotência e barbarismos com jequismos, tão comum à burguesia brasileira promotora sem igual no mundo ocidental do atraso e do retrocesso e de todo tipo de preconceito, conforme comprovam os bolsonaristas nas ruas, que se transformam em bolsominions na internet, de forma que esse tipo de brasileiro, que se bandeou para o reacionarismo e a difundir preconceitos e mentiras pelas fake news não mais se importam com nada.

Com nada mesmo, a não ser que o Bolsonaro e seu bando de bárbaros permaneçam mais quatro anos no poder, porque, na verdade, esses grupos políticos e sociais de direita e extrema direita se sentem representados e se identificam com o "pensamento" distorcido e com as ações deletérias de seu ídolo chamado por eles de "mito", o que implica fundamental em um estudo sério e sistemático por parte de psicólogos e psiquiatras, que terão incomensurável material para estudar o pensamento e a mentalidade dessas pessoas, que parecerem que saíram do inferno.

Contudo, voltemos à vergonhosa passagem de Bolsonaro pelos EUA, especificamente às suas mentiras, distorções e opiniões inconsequentes diante do mundo, a seguir: "Evitei o comunismo"; "Sou contra à ditadura do passaporte sanitário"; "Cloroquina para combater o vírus"; "Tratamento precoce"; "Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso de corrupção"; "Não há queimadas na Amazônia"; e "Não tomei vacina", além de mentir irresponsavelmente, pois pleno de má-fé intelectual, Bolsonaro mentiu sobre temas como meio ambiente, pandemia, fome, desemprego, auxílio emergencial, corrupção, democracia.

Por sua vez, os jecas e bárbaros não pararam por aí. Estão pensando o quê?! Bolsonaro continuou com sua ode à falta de educação e grosseria mil, a ter seu séquito de horrores a cometer espetáculos grotescos praticados por verdadeiros ogros, como serem barrados em restaurantes, comerem pizzas na calçada, depois ir à churrascaria e terem de ficar em um puxadinho, pois impedidos de frequentar o salão do restaurante, além de o ministro da Saúde pegar Covid-19 e servir a um presidente que não se vacinou e por isso considerado um provocador, além de irresponsável, a causar vexames e humilhações ao Brasil.

Não satisfeito com a bazófia digna da infâmia, o ministro da Saúde deu o dedo para quem protestava contra o Bolsonaro e ainda teve de ficar em quarentena em Nova York, sendo assim impedido de retornar ao Brasil com a delegação de políticos e ministros que não tem a mínima condição de representar um pequena vila, quanto mais um País com uma população de 213 milhões de pessoas.

Quem está de fora ou um desavisado pensaria que se trata de membros de um circo mambembe sem a menor graça... Entretanto, e mais uma vez, o Brasil passa a imagem de um País cuja Nação está em uma encruzilhada gravíssima: ou Bolsonaro sai do poder ao perder a eleição presidencial de 2022 ou o Brasil terá um destino terrível, porque oito anos de Jair Bolsonaro retrocederá o País ao século XIX em pleno terceiro milênio.

Além disso, Bolsonaro e sua política econômica de entreguismo, pirataria e exploração vai recrudescer ainda mais a pobreza e aprofundar a retirada de direitos, assim como colocar o Estado nacional em grave perigo no que é referente à soberania diplomática e geopolítica, além de perder o controle sobre as estatais estratégicas para a defesa e o desenvolvimento do Brasil.

A população perderá mais direitos no que tange aos investimentos estatais que continuarão "congelados", o que radicalizará ainda mais o alto desemprego e a inflação, bem como o fascismo avançará sobre todos os cidadãos que reagirem a uma verdadeira ditadura com o apoio das Forças Armadas, das PMs e dos setores mais reacionários e preconceituosos da sociedade civil.

A ONU ainda não viu nada. Quem está vendo é o Brasil daqueles que não apoiam e não são cúmplices das diatribes e perversidades do desgoverno fascista e ultraliberal de Bolsonaro. O desgoverno de desconstrução nacional. É isso aí.

