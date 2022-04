Meu Juliano voa

Apoie o 247

Tenho muito orgulho e muito amor por meus quatro filhos. Eu os homenageio sempre, mas hoje será dedicado especificamente ao meu Juliano, que se dedicou desde bem jovem aos estudos. Alguém que fincou bases muito sólidas para alçar os voos que já estão rendendo frutos.

Fez vestibular para o Instituto Militar de Engenharia (IME) como civil, que possui menos vagas e é, portanto, mais concorrido, mais duro de alcançar aprovação. Lá, ele ganhou muito mais disciplina do que já tinha e foi em matemática e física, segundo os seus mestres, um dos três melhores alunos que passaram pela instituição nos últimos dez anos, contando da época em que ele se graduou para trás.

Juliano sempre teve aspiração de conhecer o Japão e lá morar. E cuidou de aprender literatura, culturas e a língua nipônica, que hoje ele fala como um japonês culto. Ele e o Japão são um caso de amor. Chegou o momento em que ele se submeteu ao processo seletivo para o mestrado, em Engenharia Eletrônica, na maior e melhor universidade daquele país, a Tôdai. Passou em primeiro lugar. Durante o curso, foi o primeiro aluno de sua turma. Agora está cursando seu doutoramento e já ganhou um trabalho remunerado no laboratório de pesquisas da própria Tôdai.

Juliano evita falar dessas coisas. É dotado de uma modéstia própria dos sábios. Se ele estivesse lendo o que estou escrevendo, certamente, pediria que eu moderasse em certos pontos. O fato é que ele foi e continua sendo como o descrevi e descrevo. Desde o mestrado, ele faz palestras pelo Japão inteiro e, agora, está ultrapassando os limites dessa grande nação. Está indo palestrar em Cingapura.

É uma coisa ótima ver meu filho voar, com honra, honestidade, muito foco e dedicação ao que deseja realizar. Eu o vejo como uma figura do mundo, uma pessoa que dará grandes contribuições na sua área de atuação. É alguém que já está compartilhando seus conhecimentos robustos com muita gente.

Meu Juliano é um orgulho para os seus irmãos, para a sua mãe, para mim. Um orgulho para todos nós. Minha esposa, Beta, tem uma admiração muito grande por ele e o dá como exemplo. Afinal, trata-se de uma figura ímpar. Faço este depoimento com muita emoção.

Obrigado meu Juliano, meu Juba, querido, respeitado e amado.

