"Meus Deus": Família vê cena apocalíptica na Ucrânia, criança chora e o Ocidente coloca gasolina na fogueira

Vi um vídeo sobre o horror da guerra na Ucrânia. Não vou postar, mas vou descrevê-lo e publicar um frame.

Imagens subjetivas gravadas de dentro de um carro ocupado por uma homem, uma mulher e um menino.

As cenas mostram uma estrada com marcas de pneus e estilhaços.

À esquerda, depois de guard-rail retorcido, aparece um caminhão, supostamente ucraniano em chamas. Outros estão destruídos, entre carros também retorcidos.

É uma cena apocalíptica.

O homem ao volante tenta sintonizar a rádio, em FM, e começa o diálogo.

Mulher diz:

— Os carros estão ali. Russo… Ah não…

Há marcas nos caminhões que indicam que faziam parte de um comboio militar da Ucrânia.

O homem comenta:

— O equipamento é nosso.

O menino:

— Porra.

A mulher:

— Meu Deus…

O homem:

— Talvez não devêssemos ir lá..

A mulher:

— Dirija com calma.

O homem que dirige:

— Eu não quero ir lá.

A mulher:

— Vai, vai. Não pode explodir perto de nós?

O homem:

— Não há mais tiro.

A mulher:

— Então o carro está pegando fogo. Igor, podemos ir mais rápido aqui?

O menino:

— Estou com medo.

A mulher:

— Esta é a nossa técnica?

O menino:

— Sim, seu…

A mulher:

— Porra.

A criança, ofegante e aparentemente chorando:

— Ah... Por favor…

A mulher:

— Afaste-se! Não olhe lá.

A criança:

— Os mortos estão ali.

A mulher:

— Calma, calma.

O vídeo, que foi compartilhado no Tik Tok, encerra, com a imagem subjetiva do carro seguindo pela estrada, como se fosse a Imigrante em São Paulo ou RJ 124, a Via Lagos.

Um russo, que já morou no Brasil, conhece o idioma português e hoje reside em Moscou, me enviou vídeo e a tradução, com o comentário: "Algumas estradas na Ucrânia parecem cenas de um filme de terror pós-apocalíptico. Aqui estão as imagens de uma coluna quebrada de equipamento militar ucraniano.”

Esta guerra tem que parar e, para isso, os países ocidentais, liderados pelos EUA, precisam para de enviar armas e incentivar o confronto, que se prolongará o sofrimento de inocentes.

As condições foram dadas antes do início do conflito: a Ucrânia tem que ser desmilitarizada, se declarar neutra e cumprir o acordo de Minsk assinado em 2014, da qual a Rússia é signatária, reconhecendo a autonomia das províncias de Donbass, que, a exemplo da Crimeia, se recusam a viver num país em que neonazistas foram empoderados.

