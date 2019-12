Michelle poderá ser investigada por lavagem de dinheiro

"A primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro poderá responder por crime de lavagem de dinheiro se ficar provado que o cheque de R$ 24 mil, depositado em sua conta bancária pelo chefe de gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o ex-PM Fabrício Queiroz, em 2018 teve origem criminosa", diz Alex Solnik, do Jornalistas Pela Democracia." E primeira-dama não tem imunidade alguma: pode ser investigada, julgada e condenada durante o mandato do marido", completa edit