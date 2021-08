RESILIÊNCIA

No início do ano, botamos na cabeça que íamos conseguir. Começou a economia em cada níquel, cada migalha. A ideia era fazer a aquisição em meados de julho, no meu aniversário. Não dá para dizer que foi tranquilo. Ao contrário, a angústia que se abateu no nosso lar, em certos momentos, nos fez pensar em desistir do sonho. Especialmente quando refizemos os cálculos e foi preciso pegar um financiamento para atingir o objetivo. Contudo, os sacrifícios não foram em vão: quando fiz 40 anos compramos a caixa de morangos.

PREDICADOS

PUBLICIDADE

Era um homem singular. Tinha a boca de Robert Pattinson, os olhos de Marlon Brando, os cabelos de Brad Pitt, o corpo de Hugh Jackman, o magnetismo de Leonardo di Caprio e a múltipla personalidade de Fernando Pessoa.

ASCENSÃO

Estava há 28 anos trabalhando como ascensorista naquela tradicional loja de materiais de construção. Todos os dias repetia, ao subir e descer o elevador, a mesmíssima frase à cada andar:

PUBLICIDADE

- Primeiro piso: ferragens. Segundo piso: revestimentos. Terceiro piso: louças sanitárias.

Uma manhã, ao abrir a porta, informou aos passageiros:

- Segundo andar: hipopotomonstrosesquipedaliofobia.

PUBLICIDADE

Foi transferido para o departamento de Criação da loja.

AÇOUGUE

- Achou acém?

PUBLICIDADE

- Não, só a duzentos.

INVOLUÇÃO

Houve um tempo em que as baratas raciocinavam. Faziam refeições sentadas diante de mesas fartas, comiam em pratos de porcelana usando talheres. Possuíam também meios de comunicação e locomoção sofisticados.

A ciência não sabe explicar, no entanto, por alguma razão, as baratas pararam de viver assim. Voltaram a rastejar. Por causa disso agora sobrevivem a toda e qualquer hecatombe.

SOCIOLOGIA

Na feira indígena do shopping, a senhora faz uma tatuagem com um dos silvícolas. No meio dos serviços, ela sente a mão dele em suas nádegas. O índio sorri, ela sorri. Deve ser parte do costume da tribo.

RANCHO

No caminho para o Pesque-Pague, pai e filho param numa padaria. Compram 300 gramas de mortadela para usar de isca. Depois de três horas, sob o sol de verão, nem um cará bicou o anzol. De almoço teve pão de forma com embutido de carne de boi e de porco, aromatizado com alho e pimenta-do-reino.

ROGO

O amigo insistia tanto. Até que usava boas frases, nada excessivas ou indelicadas. Mas era casada. Incomodava a frequência alta das súplicas. Agradava saber que ainda dava um caldo. Um dia foi. Entregando-se ainda disse, num fio de voz: “conseguiu, não é, seu filho da puta?”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.