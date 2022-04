Milton Ribeiro, outro injustiçado

Apoie o 247

Por Eric Nepomuceno, para o Jornalistas pela Democracia

Eu não sabia, e se sabia esqueci, que Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, é subtenente da reserva do Exército.

Assim se justificaria, leio por aí, o fato dele andar armado. E que por andar armado tenha, num lapso de atenção, disparado uma pistola no balcão de uma companhia aérea no aeroporto de Brasília, e que, por sorte, feriu de raspão duas pessoas. Podia ter matado alguém. A boa notícia é que até nisso sua incompetência é olímpica.

Aliás, leio também que ele conseguiu seu porte de armas já sendo ministro da Educação. A pistola Glock 9 milímetros seria, então, outra arma de combate à educação.

Milton Ribeiro é, na minha opinião, um injustiçado. Como injustiçados foram tantos ex-ministros de Jair Messias.

Além de seguir rigidamente as instruções do seu chefe com relação a andar armado, foi especialmente eficaz em contribuir de maneira decisiva para dois objetivos centrais do governo: desmantelar ainda mais o sistema educacional e ao mesmo tempo corromper a rodo, através de dois desses mercadores da fé e da miséria humana autoproclamados “pastores evangélicos” indicados diretamente por Jair Messias.

Será que ninguém no governo reconhece esse mérito? Ninguém sai em defesa do injustiçado?

Jair Messias e seu bando são assim. Despacham de volta para casa – ou para Washington, como Abraham Weintraub – servidores que dedicaram todas as suas forças da alma para contribuir para a missão central do presidente e seus filhotes e acólitos: destroçar tudo que foi erguido ao longo de décadas.

E para que essa missão seja cumprida, sabemos todos, desmantelar a educação é vital.

Aliás, nem só a educação: as artes e a cultura também.

Ninguém no governo parece lembrar de Roberto Rego Pinheiro, conhecido pelo pseudônimo artístico de Roberto Alvim, que foi secretário de Cultura.

Ele soube interpretar à risca o sonho presidencial de elogiar Goebbels, mestre nazista. Acabou sendo defenestrado por isso.

E aquele colombiano que não sabia falar português e foi o primeiro ministro da Educação, que fim levou?

Milton Ribeiro pode dormir tranquilo.

Ele sabe que cumpriu à risca sua missão. O ministério, além de ainda mais desmantelado, virou um oceano Índico de corrupção.

Ninguém do bando presidencial reconhecer seu feito é apenas outra injustiça a mais. A história saberá reconhecer sua façanha.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

