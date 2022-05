Ministério da Defesa virou ministério do Ataque

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

Não tem o menor cabimento o pedido - ou, melhor, decisão - do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, de entrar na comissão da Transparência do TSE no lugar do general Portella.

O que se depreende desse lance é que, estando um escalão acima do de Portella, o general teria maior autoridade para exigir a efetivação das mudanças sugeridas pelos militares no processo eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O problema é que ele é ministro, faz parte do governo Bolsonaro e Bolsonaro é um dos candidatos nas eleições de 2 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conflito de interesses é indiscutível, inaceitável e impraticável.

Se um dos concorrentes tiver assento na comissão do TSE, por meio de um de seus aliados, todos os outros poderão reivindicar o mesmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso contrário, haveria favorecimento a um dos candidatos.

E outra: em que democracia já se viu um preposto do candidato ditar regras numa eleição na qual este concorre?

Isso é típico de eleições com cartas marcadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ou de democracias de araque.

O ministério da Defesa está virando ministério do Ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE