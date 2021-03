Ministério da Saúde na CTI

Por André Barroso

Na narrativa do mito de Narciso, segundo a mitologia grega, Narciso era filho do deus Cefiso e da ninfa Liríope. Ele era belo e quando nasceu o oráculo, chamado Tirésias, disse que ele não deveria admirar sua beleza, pois isso amaldiçoaria sua vida. Narciso acabou se tornando arrogante e orgulhoso. E, ao invés de se apaixonar por outras pessoas, ele ficou apaixonado por sua própria imagem, ao vê-la refletida num lago. Narciso se apaixonou de forma tão intensa que ficou definhando até morrer no leito do rio. Freud desenvolveu uma teoria baseada neste mito, que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio é um transtorno de personalidade, e está associado a sua essência egoísta de valorização de si. Ou seja, a pessoa narcisista preocupa-se excessivamente consigo e com sua imagem, que geralmente necessita ser admirado e não admite que sua presença passe despercebida em determinado grupo.

Nosso presidente tem uma carência neste quesito, mas isso determina comportamentos que justifiquem à 4º troca de ministro da Saúde? Se fosse, não tiraria Pazuello, que sempre foi leal aos seus desejos, mas também executou o que precisava em termos de medicação que fosse levada como tratamento precoce. Aliás, a saída do ex-ministro, poderá desencadear uma série de questionamentos na justiça pela condução inepta da pasta, pois não vai ter mais a proteção do cargo. A troca se justificaria apenas para mudança de direção completa dos rumos de condução contra a pandemia. O que temos de eficaz, segunda a ciência? Uso de máscaras, uso do Álcool gel, distanciamento social e vacina. O novo ministro, apesar de tempos atrás ter dito que apoiava as medidas de contenção, já mandou avisar que o presidente é quem manda, então, nada de mudanças.

A cotada que poderia mudar os rumos do país, não aceitou se sujeitar ao papel subserviente, sem ações concretas e verdadeiras logísticas contra a pandemia, apenas, segundo alguns jornais, por ter chamado o presidente de psicopata. Um psicopata é uma pessoa com um transtorno em que existe um padrão de desprezo e violação dos direitos dos outros. Alguém, como o presidente, que nunca se comoveu com quase 300 mil mortes por covid, pode ser chamado de narcisista e psicopata? Apesar da psicopatia sei um dos distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar e detectar, o psicopata pode parecer uma pessoa normal e até encantador aos olhos de um admirador, mas falta ao psicopata a empatia, fazendo com que haja como manipulador e criminoso. Afinal, um psicopata não respeita regras e até as burla de forma intencional. Quantas vezes vimos isso acontecer ao nosso presidente?

Agora, o youtuber Felipe Neto foi enquadrado, pela lei de segurança nacional por ter chamado Bolsonaro de genocida. Genocida é aquele que ou quem perpetra ou ordena um genocídio. Genocídio é usado para designar as ações realizadas por determinados grupos ou pessoas com o objetivo de exterminar outros grupos por conta de sua opção religiosa, ideológica, ou por questões ligadas à etnia, raça e nacionalidade. Ora bolas, é notório que existe discriminação racial, existe homofobia, misoginia, além de uma clara falta de empatia com os povos indígenas e grupos religiosos que não pertençam ao grupo que ele pertence. Cabe falar isso? Está correto? Isso atinge a vaidade do presidente, que faz com que a psicopatia o leve a burlar as leis e utilizar o cargo para perseguir pessoas a seu bel prazer, por que além de tudo mencionado, negligencia a população por não usar a ciência e imunizar a população, que agora morre pela doença, de fome ou de stress.

Nossa âncora do real nos protege contra fake news, mas e o amigo ao lado que está em um bote salva-vidas ou apenas tentando não se afogar nadando? É para todos estes, mesmo quem tem âncora, que devemos nos preocupar dos mandos e desmandos do governo. Mas como evitar um tsunami que vai levar o país ao caos?

