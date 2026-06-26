Mobilidade aérea urbana decola em Hefei

Nos últimos anos, o governo chinês tem enfatizado o desenvolvimento da economia de baixa altitude, que engloba atividades civis realizadas no espaço aéreo abaixo de 1 mil metros, mas podendo chegar a 3 mil metros em corredores específicos, transformando o espaço aéreo subutilizado em um palco para inovação tecnológica e crescimento industrial.

Este setor inclui atividades como logística e entregas por drones, como as que já acontecem em algumas cidades chinesas, como Shenzhen e Xangai; transporte de passageiros com aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOLs); inspeção industrial e agrícola de alta precisão; turismo aéreo e serviços de emergência e resgate.

Há poucos meses, a economia de baixa altitude, vista como um exemplo das “novas forças produtivas de qualidade” — um conceito-chave para a transição da economia chinesa rumo a uma produção sofisticada e inovadora que interliga tecnologias sofisticadas —, foi formalmente designada como uma "indústria piloto emergente" no 15º Plano Quinquenal, representando um mercado que movimentou 1,5 trilhão de yuans em 2025 e deve superar 3,5 trilhões de yuans até 2035.

Mas o que isso quer dizer na prática? O Hub de Mobilidade Aérea Urbana em Hefei, um dos muitos locais onde o céu vem sendo transformado em laboratório de desenvolvimento da economia de baixa altitude, nos dá pistas do que vem por aí.

Inaugurado em novembro de 2024 no Parque Central de Luogang, o hub é uma infraestrutura física de ponta projetada para ser o coração das operações de eVTOLs na cidade, ocupando uma área de aproximadamente 1.963 metros quadrados e capaz de acomodar de 10 a 20 aeronaves EH216-S. As instalações incluem bilheteria, sala de espera para passageiros, área de embarque, um centro de comando e controle e áreas para recarga de baterias e manutenção de aeronaves.

Este hub complementa um centro de operações inaugurado em maio de 2024: o Centro de Operações de Veículos Aéreos Não Tripulados de Luogang, equipado para operar 10 aeronaves EH216-S e com capacidade para armazenar até 50 eVTOLs, sendo uma base operacional essencial que permite voos de traslado de baixa altitude dentro do parque e apoia as atividades do hub.

Tanto o centro quanto o hub de mobilidade urbana são geridos pela empresa Hefei Hey Airlines, fundada em 2024 como uma joint venture com participação da fabricante de eVTOLs EHang para operações comerciais de aeronaves não tripuladas da marca na região.

A Hefei Hey Airlines é a primeira e, até agora, única operadora de eVTOLs no mundo a obter as três principais certificações da Administração de Aviação Civil da China (CAAC) e, desde março de 2025, está autorizada a operar voos comerciais com passageiros em eVTOLs em áreas aprovadas, inaugurando a era dos voos comerciais de passageiros em aeronaves não tripuladas.

A aeronave EH216-S, operada pela Hefei Hey Airlines, não foi escolhida por acaso: trata-se do principal produto da EHang e o primeiro eVTOL não tripulado para transporte de passageiros do mundo a obter os certificados de tipo, de produção e de aeronavegabilidade padrão emitidos pela CAAC. A EHang também produz aeronaves não tripuladas para transporte de cargas e combate a incêndios.

O rápido avanço da economia de baixa altitude na China é possível graças às parcerias entre os setores público e privado. Especificamente no caso de Hefei, destaca-se a parceria firmada em 2023 entre a EHang e o governo municipal da cidade, que transformou Hefei em um centro de excelência para a economia de baixa altitude e levou a EHang a estabelecer sua sede regional para o leste da China na cidade.

Nessa parceria, a empresa fornece tecnologia, aeronaves, auxílio técnico e conhecimento para a certificação e operação segura das aeronaves. Já o governo oferece um ambiente regulatório favorável, apoio político e infraestrutura física para as operações sob a Hefei Hey Airlines.

Segundo a EHang, cada eVTOL, capaz de transportar dois passageiros, com carga máxima de 200 kg, custa cerca de 2 milhões de yuans, enquanto um helicóptero sai por 20 vezes esse valor. Quando as operações comerciais de eVTOLs se popularizarem, o custo das viagens aéreas de curta distância será significativamente reduzido, revolucionando a locomoção urbana.