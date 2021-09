Moralistas da hipocrisia

Apoie o 247

Clube de Economia

“Tempo é uma questão de prioridade”. (Anônimo)

Não é de hoje que existem aqueles que se colocam como paladinos da moral e dos bons costumes. E se encontrarem palanque para destilar o veneno que carregam dentro de si, é bom que quem estiver por perto procurar correr para não ser envenenado. Nos últimos tempos, ressurgiu no Brasil um falso moralismo, onde na verdade o que existe é um senil conservadorismo desfocado de conhecimentos históricos. Aliás, muitos não sabem sequer do que se trata, mas abraçam uma agenda que ecoa aos seus ouvidos como as sereias da mitologia grega. Antes de adentrarmos em um problema específico, deixo claro que não conheço pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes, consequentemente, não disponho de procuração para representá-lo em qualquer esfera.

Recentemente, os ataques que o ministro vem sofrendo no campo pessoal, oriundos principalmente de quem deveria evitá-los, chega a ser algo macabro. Como se não bastassem, os pseudos moralistas o acusam de ter sido advogado do PCC. Ora, deveriam saber que o advogado não deve escolher o cliente, mas o cliente é quem o escolhe. Ao invés de se comportarem como os habitantes do Admirável Mundo Novo, deveriam aproveitar o tempo para conhecer a obra escrita por Rui Barbosa intitulada O Dever do Advogado. Talvez assim, entenderiam melhor qual o papel do profissional do Direito em uma sociedade. Mas talvez seja querer muito, já que livros não costumam fazer parte da vida dessas pessoas, mas enxovalhar a vida do seu semelhante sem nenhum pudor. Coincidentemente, se comportando diferente daquilo que tanto defendem, ou seja, da moral e dos bons costumes.

PUBLICIDADE

Longe de nós querer afirmar que não exista exagero em algumas decisões dos membros da Suprema Corte, mas não se combate atacando as pessoas, e sim as ideias.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.