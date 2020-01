Moro no Roda Viva já é um vexame anunciado

"Os repórteres escolhidos para a entrevista de Sérgio Moro, no Roda Viva, da TV Cultura, têm a obrigação moral de perguntar sobre os assuntos revelados pela #VazaJato", escreve Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia. "Caso passem ao largo disso, recomendo que, ao fim do programa, procurem outra coisa para fazer. Porque, como jornalistas, estarão acabados" edit