Moro sai atirando

"Moro, que foi um dos principais responsáveis pela eleição de Bolsonaro ao decretar a prisão ilegal do ex-presidente Lula, pode ser também um dos principais responsáveis pela sua queda", diz Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Moro não deixou barato, em seu discurso de despedida do ministério da Justiça confirmou tudo aquilo que todo mundo suspeitava: o que Bolsonaro queria com a troca do comando da PF era interferir politicamente nos rumos das investigações da Polícia Federal, ou seja, queria ter acesso a informações privilegiadas e usá-las a favor de seus interesses pessoais.

Ou seja: Moro, que foi um dos principais responsáveis pela eleição de Bolsonaro ao decretar a prisão ilegal do ex-presidente Lula, pode ser também um dos principais responsáveis pela sua queda.

