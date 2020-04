Na esperança equilibrista, sabemos que o show de Aldir Blanc vai continuar

Aldir é muito querido, não só pelas belas letras que tem feito pela vida, como também por ser uma pessoa, literalmente, do bem edit

Como disse a amiga Ize Sanz, muito amiga do Aldir Blanc, “estamos na esperança equilibrista”. Acreditamos que Aldir é “o mais valente nesta luta do rochedo com o mar”.

Outro dia, falando com outro amigo, o jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vitta, lembramos que Aldir Blanc era um rei da quarentena, pois vive, e muito bem, dentro de casa há muito tempo.

Mas Aldir teve que sair de casa, infelizmente. Problema sério o mantém no hospital. A família vai esclarecendo sobre a situação do grande compositor, cronista dos nossos tempos. Tantas mais letras suas caberiam neste modesto texto?

Aldir é muito querido, não só pelas belas letras que tem feito pela vida, como também por ser uma pessoa, literalmente, do bem.

Estão rolando pelas redes sociais e até pela grande mídia os seus dados bancários. Desculpem o termo meio fora do contexto ou dentro, sei lá, mas a notícia da internação e os dados bancários para contribuirmos com o artista, viralizaram.

Que bom, um vírus solidário. Que as milhares ou milhões de pessoas que estão mandando pra frente as informações, também contribuam para que, assim que sair desta, Aldir não precise se preocupar com o’ l’argent”. Afinal, “amigos é pra essas coisas”.

Obs.: Caso você vá fazer o depósito, verifique se é da conta mesmo do Aldir Blanc, porque “a malvadeza desse mundo é grande em extensão”.

Seguem os dados bancários do artista:

Banco Itaú

Agência 8236

C/C 08110-8

Aldir Blanc Mendes

CPF 102.790.677-04

Vejam esta gravação, com Aldir cantando com João Bosco num estúdio repleto de amigos e parceiros. Dentre os quais, o parceiro e ex-vizinho Moacyr Luz.

https://www.youtube.com/watch?v=yc3QfAMfUSg&feature=youtu.be

Aqui, texto de Laura Macedo, no Portal Luis Nassif, sobre o encontro das feras para a gravação de “Me dá a Penúltima”, de Aldir Blanc e João Bosco.

https://blogln.ning.com/profiles/blogs/aldir-blanc-e-jo-o-bosco-me-d-a-pen-ltima

