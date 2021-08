Não dá terceira via, e o que vão fazer?

Por Vivaldo Barbosa

Três fatos da última semana foram significativos. Grandes empresários soltaram manifesto que mostram distanciamento de Bolsonaro, o que revela grande arrependimento, e dizem não querer Lula. Estão algo temerosos do retorno do Lula, revelador das preocupações deles do que vêm como inevitável. Ao mesmo tempo, diretor do banco espanhol Santader dirige igualmente fortes ataques a Lula, de forma despropositada, mas bem claras nas intenções. E veio um terceiro capítulo com as declarações do Steve Bennon, teórico da direita, chegado a Trump e a Bolsonaro, de que Lula é o maior perigo para o mundo, não poderia ganhar as eleições no Brasil.

Aconteceu também o encontro do Vice Mourão com o Ministro Barroso, coisa muito esquisita que ninguém explicou, mas que também ninguém desmentiu. Como não há muita lógica para reunião entre um Ministro do Supremo, que é juiz, e o Vice Presidente, as preocupações crescem em meio a tudo que vem acontecendo. Lá atrás, em seguida à eleição do Bolsonaro, assistimos a algo igualmente esquisito: o Ministro do Supremo Luiz Fucks visitou o Presidente eleito ainda na transição, na sede do Itamaraty. Justificou o Ministro que era visita de cortesia. O Juiz da Suprema Corte estava sendo cortês com o Presidente eleito.

O STF, pelo Ministro Alexandre de Moraes, aceitou representação feita pelo STF para investigar o Presidente pelos ataques que o mesmo fez e vem fazendo às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Em vez de deixar o debate correr solto, mesmo da forma mais condenável como o faz o Presidente, o Ministro Barroso, como presidente do TSE, elevou a questão para o terreno criminal, o que faz a temperatura política subir, evidentemente. Tudo dentro de um ambiente deconcertante, para se dizer o menos, de discussões entre Ministros do Supremo e o Presidente da República.

Ainda na semana passada, em encontro promovido pela TV Globo, os Ministros Gilmar Mendes, Barroso, e Alexandre de Moraes defenderam a adoção do sistema de governo que estão chamando de Semi Presidencialismo, nome que adotam para o Parlamentarismo. É de se admirar como juízes Ministros do Supremo encontram tempo para tantas entrevistas que dão, palestras que proferem, encontros de que participam. Não se vê isto nos demais países.

A semana encerrou-se com a prisão de Roberto Jeferson. Pode tratar-se de um fato comum, no terreno criminal, não fora o ambiente político que estamos vivendo. Roberto Jeferson não tem importância política, não é líder de nada, não tem seguidores. Infelizmente, segura a presidência do PTB, como outras figuras que tais seguram presidências de outros partidos, nesta tristeza que vive a política brasileira. Poderiam ter aguardado o final das investigações, com condenações de quem deve ser condenado, sem aguçar nada no momento. Aliás, Roberto Jeferson não deve mesmo ser preocupação para nada, para ninguém. Segundo bem alertou Roberto Requião, o caso dele é mais para psiquiatria.

O bem mais precioso que temos em mãos são as eleições do ano que vem. Porque o povo brasileiro tem sido o grande entrave para as elites em sua busca de continuar o processo de espoliação e de continuidade da terrível herança do colonialismo e da escravidão. Derrubaram o Getúlio em 1945, o povo elegeu Getúlio em 1950. Arrasaram Getúlio em 1954, o povo elegeu no ano seguinte Juscelino e Jango. E após o golpe propriamente dito e os golpes do caçador de Marajás e do Plano Real, elegeu Lula duas vezes e Dilma duas vezes. Agora, o povo recuperou-se do choque da derrubada da Dilma, dos processos contra Lula que resultaram na eleição do Bolsonaro e se prepara para dar o troco no ano que vem.

Já está clara a opção do povo brasileiro por Lula. É por isso que o conservadorismo tanto se mexe, até a direita mundo afora, pois o Brasil é muito importante. Nossa posição territorial imensa e estratégica, nossas riquezas minerais, nossa capacidade de produzir alimentos, a biodiversidade, este imenso patrimônio ecológico da Amazônia e da água, que toca nas emoções das pessoas no mundo.

O Império sabe e as elites daqui, sócias menores, o sabem que o encontro do povo brasileiro com sua liderança nos colocará no centro dos acontecimentos do mundo. E mais bonito, ainda: a consciência que Lula demonstra ter do seu dever de liderar a nação neste momento. A história nos ensina que quando os povos encontram sua liderança, seus caminhos se abrem.

Não querem que isto aconteça. Estão forçando uma saída, pois Bolsonaro não serve mais. Fiquemos preparados, caminhemos com sabedoria.

