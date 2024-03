Apoie o 247

(Publicado originalmente na Caitlin’s Newsletter)

"Não dê atenção a esse genocídio que está bem diante do seu rosto".

Essa é a mensagem constante que estamos recebendo das instituições dominantes nesta distopia contemporânea. Da nossa mídia de notícias. Dos nossos partidos políticos. Do nosso governo. Da nossa cultura mainstream de diversão e superficialidade.

"Não dê atenção a esse genocídio que está bem diante do seu rosto."

Podemos ver isso acontecendo. Está bem ali. E eles sabem que podemos ver isso acontecendo. Mas estão nos dizendo para ignorar, mesmo assim. Preste atenção a essa outra estória de notícia muito menos urgente. Preste atenção em como Donald Trump é um grande malvado. Preste atenção ao Hamas e 7 de outubro de 2023. Preste atenção nessa tendência, nesse programa de TV, nesse vídeo engraçado, nessa celebridade, nesse produto, nesse evento. Preste atenção em qualquer coisa que não seja o horror que você pode ver se desenrolando com seus próprios olhos neste exato momento.

"Não dê atenção a esse genocídio que está bem diante do seu rosto".

E a maioria está obedecendo a esse comando. A sociedade ainda está seguindo adiante como se tudo estivesse bem e normal. Os shows, eventos, compromissos sociais e conversas fiadas ainda estão acontecendo mais ou menos da mesma forma que estavam acontecendo em 6 de outubro de 2023. A atenção está indo para todos os lugares, exceto para o elefante gritante e hemorrágico na sala.

"Não dê atenção a esse genocídio que está bem diante do seu rosto".

Isto é um insulto à nossa inteligência. É um insulto aos nossos corações. É um insulto à nossa humanidade. Eles estão enfiando seus dedos longos e invasivos em nossas mentes e nos comandando a torcer e virar nossa atenção em todas as direções, exceto onde é mais urgentemente necessária, e a maioria de nós está se submetendo à vontade deles e fazendo o que eles mandam. Estamos apresentando uma performance degradante e desumanizadora para nossos governantes mostrarem o quanto podemos distorcer nossas mentes, nossa percepção e nosso senso de realidade para sua conveniência.

"Não dê atenção a esse genocídio que está bem diante do seu rosto".

Recusar-se a obedecer a esse comando é um ato diário de desafio. É um ato de protesto a cada momento em que nos recusamos a ceder a essa demanda. Em cada instante que mantemos nosso olhar em Gaza e lembramos aos outros para fazerem o mesmo, estamos desafiando as ordens de nossos governantes. Estamos desobedecendo as instruções da máquina de propaganda. Estamos sendo diretamente insubordinados aos nossos políticos e ao nosso governo, e estamos desrespeitando a distopia de sorriso plástico que eles supervisionam.

"Não dê atenção a esse genocídio que está bem diante do seu rosto".

Sim, eu vou continuar prestando atenção a esse genocídio; na verdade, eu vou continuar trabalhando para fazer com que outros façam o mesmo. Não importa o quanto você tente desviar o meu olhar. Não importa quão feias sejam as suas atrocidades. Não importa de que nomes você me chame ou que acusações você me faça. Está bem ali. Todos nós podemos ver. Recuso-me a brincar com esse teatro demente. Israel está cometendo genocídio, nossos governos ocidentais estão ajudando-os, o céu é azul, uma pá é uma pá, e o imperador está nu.

