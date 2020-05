Não é só a PF não, Reinaldo

É preciso que o verdadeiro campo democrático pegue do chão a bandeira convertida em símbolo nazifascista e combata a mediocridade instalada no atual exercício do poder político edit

Reinaldo Azevedo, jornalista da BandNews FM notabilizado por combater a esquerda e habituée em criar neologismos, principalmente contra o Partido dos Trabalhadores, tem sido uma voz dissonante entre aqueles que apoiaram a narrativa do golpe e continuam mergulhados no chorume antidemocrático.

Em seu programa diário, Reinaldo tem mostrado ser possível mudar de opinião a partir de um fato novo, algo que traga alguma luz, mesmo quando todos os interruptores tenham sido arrancados.

Foi assim na condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sergio Moro no caso do tríplex. Enquanto os convivas faziam o banquete com os pedaços do corpo do ex-presidente, Reinaldo leu a sentença e não encontrou, mesmo contra a sua vontade, nenhuma linha que justificasse a condenação e prisão de Lula.

Diante da ética jornalística, manifestou-se contra a sentença e conquistou o respeito da esquerda com a latina e circunstancial mea culpa.

Em um dos seus últimos programas Reinaldo questionou, enquanto argumentava sobre o vazamento feito por um delegado da polícia federal, que beneficiou a candidatura de Bolsonaro, se seria preciso a “volta do PT para termos uma PF independente”.

Não só a independência da PF retornaria com a volta do PT. O povo brasileiro precisa que as conquistas à época em que o Partido governou sejam resgatadas, incluindo o orgulho, o otimismo e a alegria.

Não cabe listar os Programas sociais criados pelas equipes de Lula e Dilma, porque é automático. Quem está lendo agora já deve ter pensado em pelo menos cinco, sem sair deste parágrafo.

É preciso que o verdadeiro campo democrático pegue do chão a bandeira convertida em símbolo nazifascista e combata a mediocridade instalada no atual exercício do poder político.

É urgente afastar o destino do país das mãos desses paquidermes fascistas. Precisamos de mais união, estratégia, companheiros de viagem e menos de Ciros e youtubers arrependidos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.