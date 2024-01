Não estamos falando o suficiente sobre a revolução dos negócios sociais no Brasil

Apoie o 247

O dito setor de negócios sociais no Brasil é um segmento em crescimento e uma de suas características é a conjunção entre a busca por lucros, e a promoção de soluções para problemas socioambientais. Um exemplo é a empresa vivenda, que atua no meercado de reformas de moradias em periferias em todo o Brasil. A Yunus Negócios sociais foi a pioneira nesse tipo de inovação econômica, com atuação, inclusive, em crise climática.

Em agosto deste ano, o Governo Federal publicou um decreto que estimula negócios de impacto no país. Esse fomento faz com que empresas e entidades, públicas ou privadas, possam investir mais em negócios inovadores que tenham como foco principal causar impacto positivo em populações socioeconomicamente vulneráveis em um movimento bem mais intenso que apenas ações ESG (Ambiental, Social e Governança com tradução livre).

Para se ter uma noção do poder do seguimento, a quarta edição do Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, também realizado pela Quintessa e pela Pipe Social, entre os meses de maio e agosto de 2023, mostra que 15% dos empreendimentos pesquisados declaram que faturam mais de R$2 milhões por ano. Ao todo, participaram da pesquisa 1.011 empreendedores. A mesma pesquisa realizada em 2022, com dados de 2021, apenas 3% dos entrevistados relataram ter o mesmo faturamento anual. Esses dados reforçam o quanto o setor de impacto pode e deve crescer durante os próximos anos.

A região Sudeste, considerada a mais próspera do país, concentra 58% dos negócios de impacto, no entanto, o impacto gerado por elas é de abrangência nacional, uma vez que as pautas são diversificadas e descentralizadas. As operações dessas empresas concentradas no Sudeste estão distribuídas da seguinte forma: 59% no Sudeste; 37%, no Nordeste; 37%, no Sul; 30%, no Centro-Oeste; e 28%, no Norte.

Essas empresas entendem que causar impacto positivo para nossa sociedade pode ser aliado à lucratividade. Os dados falam por si e as empresas estão florescendo, aumentando seus investimentos e retornos de forma gradual e contínua no Brasil, e mais importante, mostrando que hoje em dia ter responsabilidade socioambiental é apenas o mínimo - o objetivo da empresa pode ser o próprio impacto positivo. Empresas tradicionais estão ainda se adaptando à agenda ESG, mas já estão ficando para trás, e não é leviano dizer que precisam se modernizar ou perderão espaço no mercado, visto que a geração Z guia suas escolhas de consumo pelas causas apoiadas por determinadas empresas.

Anualmente, a B3, Bolsa de Valores de São Paulo, divulga o relatório “ESG No Ibovespa”, onde o órgão analisa as divulgações relacionadas aos temas ambientais, sociais e de governança (ESG) das 82 empresas que compõem o Ibovespa. Desse total, segundo o estudo, 75 apresentaram algum tipo de relatório relacionado a aspectos ESG. Esse é um avanço, mas ainda tímido frente ao que é visto em outras partes do mundo. As empresas precisam entender suas responsabilidades e, mais do que isso, aceitar que negócios precisam ser aliados ao impacto positivo.

O que vemos é que o futuro inclui, inevitavelmente, as empresa sociais, que já solidificaram seu espaço no mercado, e as empresas que pautam decisões de negócios com critérios ESG, número cada vez mais crescente. Mas esse futuro não inclui empresas irresponsáveis, até porque quem decide o que prospera ou não na economia são os consumidores, e estes estão cada vez mais conscientes e informados.

