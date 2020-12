Não há antibolsonaro no bolsonarismo

A amarga derrota do PT e de toda a esquerda nas eleições de 2020 é inegável. O surgimento de algumas novas lideranças nas câmaras municipais é uma das poucas boas notícias, em contrapartida a um mar de conquistas do bloco de direita que dá sustentação ao governo Bolsonaro. Nem mesmo tal a “centro esquerda” tem o que festejar: PDT e PSB perderam terreno e a expectativa de que teriam poder de negociação para atrair o apoio do Centrão a uma candidatura de Ciro Gomes.

O movimento político inusitado que estamos prestes a acompanhar é o surgimento do bolsonarismo maquiado de oposição. A disputa de narrativa pós-eleitoral parece mirar na insistência em desqualificar o PT e a esquerda como alternativas ao que temos hoje no comando do governo federal. Algo como uma opção para quem quer se ver livre das grosserias de Bolsonaro, mas sem perder sua essência econômica neoliberal.

As notícias seguintes à abertura das urnas dão conta de uma aparente disputa pela liderança deste bolsonarismo antibolsonaro. Luciano Huck, aquele que já estava na casa de Aécio Neves para festejar a vitória que não veio em 2014, teve a ousadia de mandar interlocutores o anunciarem como de “centro esquerda”; João Dória, pioneiro em andar de carona no potencial eleitoral do fascismo à brasileira, também já se estapeia na arena política pela liderança de um grupo político que segue demonstrando fidelidade às pautas do governo. Os resultados virão com ainda mais força a partir de 2021.

A esquerda perdeu. Com ela, perdeu o antibolsonarismo. Ou vamos crer que o brasileiro enxergará em Dória, Huck ou até em Moro uma alternativa ao que vivemos no Brasil de hoje? Ciro Gomes poderia construir uma via alternativa, mas dá sinais claros de que optou por buscar o apoio de parte dessa base que elegeu e sustenta o governo atual. Como já fez em 2018, sem sucesso.

A quem quer lutar contra Bolsonaro, resta a esquerda. Que está ferida e precisa avaliar os resultados eleitorais, compreender os recados das urnas e atualizar sua identidade. Afinal, é nela que mora a esperança de superarmos o momento de trevas em que o Brasil se meteu.

