Não vai ter arrego! Começar 2022 nas ruas por Lula Presidente!

Discurso do professor Antônio Carlos Silva, dirigente do PCO, no ato “Fora Bolsonaro, Lula Presidente” no dia 12/12 na Avenida Paulista.

Eu queria parabenizar os companheiros por essa excelente atividade que nós estamos organizando. Essa atividade que se levanta contra a paralisia da esquerda ─ a esquerda que quer decretar férias. O Bloco Vermelho está dizendo aqui hoje: não vai ter férias! Não vai ter arrego!

Nós, como fizeram hoje companheiros que vieram lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de gente que se mobilizou, companheiros do Rio de Janeiro, do morro e da favela, companheiros que vieram lá de Brasília, de Goiás; companheiros que ainda estão chegando ─ porque vocês sabem que ainda teve enchente que segurou o pessoal da Bahia na estrada e eles estão chegando agora, nesse momento.

Mas nós queremos dizer o seguinte: nós vamos continuar na rua, vamos começar o ano na rua. Para nós não tem essa conversa de vice golpista.

Eu queria agradecer aos companheiros da Apeoesp (o maior sindicato do País), que aprovou a participação e o apoio a este ato no seu conselho estadual de representantes. E queria dizer o seguinte, companheiros: o caminho é o da mobilização. Não vai ter trégua, nada de Alckmin golpista. Fora Bolsonaro, Lula Presidente, por um governo dos trabalhadores!

