Não vão chegar a lugar nenhum

A live para apresentar provas de fraude nas eleições de 2014 e 2018, alardeadas por Bolsonaro, com convocação da imprensa calada, foi uma das cenas mais bizarras protagonizadas pelo mito. O TSE desmentiu todos os tópicos da possível fraude.

Bolsonaro se parece com um guia que ao longo do caminho percebe que seus seguidores estão diminuindo, porque entenderam que não chegarão a lugar nenhum se continuarem a segui-lo.

Com vocação a não desistir nunca, o guia segue em frente, apesar das placas de ‘pare’ e ‘retorne’, ele não abdica de suas convicções, não liga se os sapatos perderam as solas, se o cantil está vazio, o que importa é continuar caminhando.

A live foi uma tentativa desesperada de reverter o destino da estrada vazia, trazer de volta os peregrinos encantados pelo veneno da serpente e pela saliva do homem de terno e bíblia.

Por enquanto, Bolsonaro tem o apoio dos pescoços largos de jaquetas e motocicletas, porque esses são seus espectros, nasceram do mesmo ovo; e tem o apoio ‘flertivo’, casual e interesseiro do Centrão, que pode desaparecer sem indenização e aviso prévio.

A live era para apresentar definitivamente e irrefutavelmente as provas de fraude, mas vimos um estagiário tentando iludir criancinhas com simulações infantis, parecia piloto de programa do grande Daniel Azulay.

Difícil acreditar que aquele homem trêmulo e patético, tem o poder de saltar de trás de sua mesa e dar voz de comando para que as forças armadas fechem o Congresso, o STF, prendam opositores, censure a imprensa, mantenham sindicatos, estudantes e a população sob a mira de fuzis, como manda a cartilha do golpe militar.

Com 62% de reprovação segundo pesquisa do El País, Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade ao acusar o TSE de fraudar eleições passadas. Ao final da live, o mito isolado, clamou que a população vá às ruas no domingo, no ato pelo voto auditável, em mais uma mobilização antidemocrática.

