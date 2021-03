NãoPagasso, melhor que panelaço e isso sim, provocaria o impeachment

Vou propor uma nova forma de manifestação que se aderida por 50% da população tiraria o principal apoio do governo O NãoPagasso.

Sabemos que quem sustenta esse governo são os bancos e grandes empresas que estão lucrando milhões mesmo com todas as mortes que ocorrem no Brasil, mas há uma forma de acabarmos com tudo isso provocando a queda do governo O NãoPagasso.

Como funcionaria essa forma de protesto? Muito simples. Escolhendo o próximo mês, ou seja, no dia 01/04/2021 as pessoas simplesmente não pagassem seus cartões de crédito, seu cheque especial, as grandes financeiras, as telefônicas (automóveis e imóveis), ou seja, em sinal de protesto somente se pagaria os pequenos fornecedores e prestadores de serviço.

Isso poderia perdurar até a votação do Impeachment, que seria acelerado ao extremo por motivos econômicos, se pelo menos 50% das pessoas não pagassem, seria impossível qualquer ação judicial contra a massa de credores e certamente depois do tempo necessário para o Impeachment se faria uma grande renegociação para pagar o que estaria atrasado.

Não seria um calote, seria simplesmente uma postergação do pagamento, ninguém precisaria negar as suas contas pois afinal quem são os grandes agiotas são eles.

Talvez um economista pudesse explicar o que ocorreria com o Mercado, pois afinal das contas eles que mandam na gente e seria uma primeira vez que nós mandaríamos neles.

