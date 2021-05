Nas ruas, de máscara

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

A impressão que dá é que a grande imprensa, ou a imprensa de cativeiro, só gosta de povo nas ruas quando é golpe. Quando é uma manifestação autêntica de insatisfação e pressão na sociedade ela rejeita. O povo do Bolsonaro nas ruas ela passou a criticar porque também, mesmo que de forma discreta, não dá para defender já que esse povo ataca os próprios jornais.

O povo em 2013 teve o apoio da grande imprensa porque já escondia por trás o viés golpista contra Dilma. Aí,a “insatisfação“ do povo virou manchete. Ontem, toda aquela gente nas ruas e de máscaras, não mereceu destaque. Sobretudo porque foi uma manifestação organizada por grupos de esquerda e centro-esquerda, incluindo sindicatos e partidos, fora as redes sociais, é claro. Não era um panelaço produzido nas janelas das classes médias do país. Todos em casa e vendo tv. Tudo bem, foi um jeito inteligente de se protestar mantendo o isolamento. Mas, nunca se mostra o panelaço na periferia ou nas comunidades. Quer dizer que não há?

Hoje, lendo os jornais, parece que não houve nada nas ruas ontem. As manifestações que escapam do controle da grande imprensa também não são noticiadas por ela. Ué, não é notícia? Quer dizer que há notícias e notícias e a tal da imparcialidade é para boi ou boiada dormir? Pra dizer a verdade deram alguma notícia sim e todas diziam que houve aglomeração. Pergunto, depois de mais de ano, o que é mais grave, aglomerar discretamente com o uso de máscaras ou continuar assistindo o governo Bolsonaro decretar o fim do país?

A crítica discreta e distanciada da burguesia não resolve. Foram pra rua todos de máscaras porque não aguentam mais. É preciso precipitar esse processo, ajudar a CPI, denunciar o desmonte e a militarização das instituições. Mas isso não interessa ao sistema.

Bolsonaro escapou do projeto neoliberal e agora eles se vêem numa sinuca de bico sem saber como tirá-lo de modo elegante e comportado. Não existe esse modo. E se formos esperar até 2022 periga de não acontecer. Periga de o país já estar tão descaracterizado e desmontado que eleger Bolsonaro novamente vai acabar sendo a escolha também dessa burguesia incomodada com os modos do moço. Tudo menos Lula de volta. Lula significa a volta do progresso social e erradamente, não assustou nem assustará banqueiros ou empresários bem intencionados. A História está aí para provar.

Temos que ter cuidado sim, mas, diferentemente das manifestações hostis da direita onde todos ameaçam a democracia e não usam máscaras, as da esquerda demonstram esperança, passam alegria e dão exemplo de responsabilidade mesmo neste cenário ameaçador da pandemia. Ceder a esse medo seria dar razão a Bolsonaro. Por essa ele não esperava e não vale agora a direita dizer que é um absurdo a esquerda ir para as ruas sem máscaras. Por quê? Esse é um direito só dos bolsomínions? Ou a direita vai para de ir para as ruas assim?

Dentre os remédios para acabar com a pandemia certamente está a queda de Bolsonaro. É preciso agitar antes de usar, sim. Só falta agora a direita dizer que as máscaras eram para esconder o rosto e que todos eram terroristas. A agressão foi feita pela polícia contra os manifestantes pacíficos. Além da ameaça da pandemia temos o reforço das forças de Insegurança. Difícil sobreviver num Brasil desses sem ir para as ruas.

