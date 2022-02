Apoie o 247

ICL

O deputado federal Kim Kataguiri defendeu que o nazismo deve ser exposto para que seja “devidamente rechaçado”. E se não for? E se existisse um partido nazista como defendeu Monark do Flow Podcast? Os membros desse partido iriam para as tribunas defender qual ideologia?

O jornalista ‘Madalena arrependida’ Reinaldo Azevedo, disse que Kim e Monark não fizeram por mal, são jovens inocentes, que não tiveram intenção em fazer apologia ao nazismo. O que é apologia então, Reinaldo?

De Brecht: “Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso eu não era negro; em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso eu também não era operário; depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável; depois agarraram uns desempregados, mas como tenho meu emprego ...”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil reacionário está cada vez mais presente nos nossos dias, asfaltando a estrada que leva ao que há de pior na humanidade. Comentários e gestos nazistas são compartilhados nas redes com milhões de interações e seguidores.

Não podemos relevar ou normalizar esse tipo de atitude. A sequência de golpes jurídicos e parlamentares dos últimos anos deu protagonismo e fez prevalecer o conceito de raça sobre os valores individuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Racistas, nazistas, não passarão!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.