Nazistas agendam assassinato de Lula por medo do povo

Apoie o 247

ICL

Em conversa com o meu amigo o advogado e professor universitário Antônio Carlos Fernandes no Programa Chimarrão Profético afirmei que é “verdade que o miliciano instalado na cadeira da presidência da república por poderoso movimento das placas tetônicas do sistema capitalista, em sua fachada neoliberal e nas suas táticas fascistas, é peça fundamental na máquina da morte empreendida desde o golpe de 2016, que derrubou do governo a Presidenta Dilma Rousseff, preferindo ladrões, corruptos, assaltantes com malas de dinheiro roubado do povo, assassinos, ecocidas e genocidas. Jair Bolsonaro segue a política iniciada pelo vampirão Michel Temer na agressão à vida no Brasil.”

Com Bolsonaro os ratos saem dos esgotos, mas com seus pelo encharcados de ódio e sede de matar. Seu alvo e objeto de “devoração” é o povo composto pela classe trabalhadora, como essência da composição social, já que o operariado é roubado e despojado das riquezas que produz; pelos negros e negras, como mostram as estatísticas com o sangue derramado pelos afrodescendentes; os quilombolas e indígenas, que ousam proteger nossas árvores, rios, selvas, águas e minerais e dos homossexuais, pessoas honestas no assumimento de sua orientação sexual.

Sem dúvidas, há uma guerra sura, cega e não declarada no Brasil. Quem a promove é o imperialismo com suas maquinações híbridas, mas não menos violenta no derramamento de sangue e na produção da morte. Com auxílio de parlamentares e juízes traidores o imperialismo abre caminhos à insanidade neoliberal, que vem à cata das empresas estatais, dos lucros públicos e da concentração de capitais em poucas mãos dos bandidos ocultos e perigosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os mascarados e vestidos com o título de “elite”, os criminosos buscam os funcionários do serviço sujo, a banda podre dos esgotos da sociedade, os milicianos e os fascistas.

Estes recebem muito dinheiro, luxo e armamento pesado para a prática do serviço enlameado da morte, no qual os almofadinhas, como muito bem os identificava Leonel de Moura Brizola. Esta laia faz treinamento militar e de tiro ao alvo desde as traições do vampirão Michel Temer e muito mais com o incentivo do miliciano genocida Jair Bolsonaro.

Os ratões fazem jogo de sena, que não devemos descurar nem minimizar, para divertir, assustar e enganar a miserável opinião pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realmente eles matam muita gente, quer ostentando armas, brasões e fardas das polícias, quer de civis na compra desenfreada de armamento e munições pesadas para a utilização na campanha eleitoral de 2022. Só os bobos não percebem os teatros e shows que esses delinquentes farão nesse processo, já que a história da “fekeada” se desgastou e não emociona a mais ninguém, com seu pupilo correndo para se esconder em hospital cada vez que uma onda de críticas aparece.

O vereador Leonel Radde de Porto Alegre, com quem tive a honra de conversar, até como policial que é, tem toda a razão para se preocupar com a segurança do ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O próprio vereador foi alvo de ameaças por neonazistas, que têm como um dos seus berços no Brasil a capital gaúcha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Radde coordena a Operação Bastardos Inglórios, um canal de denúncias, em parceria com a polícia, que visa identificar e combater a atuação de grupos neonazistas no Rio Grande do Sul.” Covardes e medrosos os facínoras enviam pelo what’s app do celular do mandado de Leonel fotos com armas poderosas e com ameaças de morte. O lixo nunca quer ser encontrado nem ser removido da sociedade.

“Nas novas mensagens recebidas, os extremistas chegaram a dar uma data para a morte do vereador: dia 31 de outubro deste ano. “Sua morte está planejada, será dia 31 de outubro de 2022, 21h, no Rio Grande do Sul”, diz uma das mensagens.

Os neonazistas, serviçais sujos e sanguinários do neoliberalismo sangrento, visam pessoas engajadas nas causas populares e nacionais, ao contrário deles que só vivem o momento de crimes e de ganhos sobre o banditismo, o vereador Leonel Radde é um dos visados ao lado de outras lideranças do povo “…prometem ainda matar o ex-presidente Lula (PT), a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e também o ativista do movimento negro Antonio Isupério, que já foi alvo de ameaças de grupos neonazistas em outras ocasiões”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outra mensagem pelo what’s app os delinquentes nazistas avisam que “… deixam claro que pertencem a grupos nazistas. “Eu acabo com tua vida se mexer com o cara que vendeu objeto nacional socialista [referência ao Partido Nacional Socialista, de Adolf Hitler]. Se você continuar prendendo fascistas, acabo com tua raça e da Maria do Rosário”, escrevem, junto a fotos e gifs de armas e um vídeo de uma mulher negra sendo enforcada e assassinada por supremacistas brancos “ (informa o jornlaista Ivan Longo da Forum).

É evidente que essa fome por eliminar Lula é representativa do próprio fascismo de exterminar com o que, na mente limitada e apodrecida pelo ódio de impedir o próprio povo assuma espaços e conquistas no poder. O desejo ardente de matar Maria do Rosário simboliza o medo dos direitos humanos, da emancipação popular e no de matar Isupério esconde-se a covardia racista dos que temem a ruptura das paredes e correntes da senzala e a tomada da casa grande. Não é preciso definir que o medo das investigações por Radde esconde o pavor que milicianos e fascistas têm que a polícia seja servidora da segurança e não escudo para bandidos se oficializarem sob fardas e soldos.

Daqui me solidarizo com o vereador Leonel Radde e com seu trabalho policial para desvendar essa rede de nazistas e de prender os covardes dessa teia criminosa, que morre de medo do povo. Aconselho que temam mesmo!

Esses criminosos devem ser parte da conta de Jair Bolsonaro, que abriu o armário dos milicianos e nazifascistas, que só se impõem por detrás das potentes armas compradas no Paraguai e no mercado do crime.

Este fenômeno, pior do que o coronavirus, é produto da imobilidade popular. Esperem o povo ocupar as ruas, praças e todos os espaços aos milhões para que os ratos corram de retorno aos esgotos.

O povo mobilizado e organizado para si e por si a tudo isso enfrentará sem medo de tirinhos covardes.

Abraços proféticos e revolucionários,

Dom Orvandil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.