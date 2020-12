Nem Baleia, nem jacaré: ou reforma parlamentar! Ou feliz ano velho!

O povo brasileiro padece nas bolhas, e o governo federal governa para tais grupelhos: racistas, misóginos, escravocratas, negacionistas, feminicidas e etc.

A um grupo no país, que conformado, segue no ano fatídico de 2020, sem pensar, sem raciocinar, sem refletir. É gente que se despediu de entes mortos pela COVID, porém ainda crê estar em boas mãos, do ponto de vista governamental.

Já ouvi de pessoas a seguinte frase:"nosso presidente é um enviado de Deus para salvar o país da corrupção". E o pior: não é piada.

Cada vez mais fica claro que as mentes (também) foram colonizadas, e que as pesquisas filosóficas e psicológicas são perfeitamente coerentes. Quijano, afirmou que "seja qual for a mentira contida no termo modernidade, hoje envolve o conjunto da população mundial e toda a sua história dos último 500 anos, e todos os mundos ou ex-mundos articulados no padrão global de poder, e cada um de seus segmentos diferenciados ou diferenciáveis, pois se constituiu junto com, como parte da redefinição ou reconstituição histórica de cada um deles por sua incorporação ao novo e comum padrão mundial".

Aníbal Quijano, sociólogo, conhecido por desenvolver o termo "colonialidade do poder", faleceu em 2018, e deixou um legado importante para compreendermos os efeitos do capitalismo, do colonialismo, enfim, de toda prática de espoliação que foi, e ainda é, praticada pelos adeptos da grande religião capitalista que vigora no planeta.

Quatorze milhões de pessoas no Brasil vivem à deriva e não possuem vínculo empregatício, ou o que o valha. Estamos em décimo-segundo lugar quanto à economia mundial. Sob pandemia perdemos quase 200 mil habitantes. E no pódio de poder desta REPÚBLICA DE BANANAS, se localiza um líder, que classificou a virose mortal reinante como "gripezinha". Se não bastasse tudo isso, (recentemente) foi declarado:"quem tomar vacina contra o coronavírus se transformará em JACARÉ".

A vida segue. E o ano corrente, que levou de roldão amigos e parentes de tantos e tantas, já está em estertores. E em estertores, se encontra a presidência da Câmara de Deputados, em Brasília. O presidente atual está no término do seu mandato, e uma celeuma fora estabelecida quanto a escolha do "porvindouro" líder. Há divisão, inclusive da Esquerda, que mais uma vez parece desunida, em um momento tão crucial.

O deputado Baleia Rossi, do PT, parece articulado com o senhor Rodrigo Maia, e consequentemente com o neoliberalismo, e o senhor Artur Lira do Partido Progressista, é apoiado pelo presidente brasileiro. E agora José? a sinuca parece de bico.

O que sobra para o povo no ano que se avizinha? A intensa pobreza que faz crescer o bolo da miséria. Principalmente com o fim do AUXÍLIO EMERGENCIAL.

REFORMA PARLAMENTAR JÁ ou FELIZ ANO VELHO!

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

