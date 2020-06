Neo Xuxu tucano em forma de farsa para 2022?

Candidato de Tio Sam na pandemia?

Em plena pandemia do coronavírus, os tucanos tentam disputar em 2022 com o juiz Sérgio Moro que se deu mal como ministro da Justiça do presidente Bolsonaro. Bozo usou ele como escudo anti-corrupção, levou a eleição, mas, no poder, o pupilo fez jogo do esconde-esconde-esconde dos negócios do chefe. Ainda assim, não deixou o Bonaparte tupiniquim satisfeito, por não ter se empenhado como os bolsonaristas esperavam. A voz de Washington soou no ouvido dele: chegou para você. Sai fora, para poder ser candidato tucano em 2022. Desmoralizado pelo Intercept na condição de farsante forjador de situações pautadas pelas armadilhas mentirosas armadas com procuradores mau caráteres, saiu desmoralizado, até no Império, onde é tido como serviçal obediente. De qualquer modo, pode ser candidato de Tio Sam, se Bolsonaro entrar pelo cano com suas estripulias fascistas contra as quais o STF se empenha em desmoralizar, mandando, agora, prender a malandragem miliciana bolsonarista, toda envolvida na CPI da fakenews. O ex-juiz é pule de dez para o Planalto, se o TSE, orientado por Tio Sam, cassar a chapa Bolsonaro/Mourão.

