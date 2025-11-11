A relatoria de Derrite no PL Antifacção e o retrato do Governo Tarcísio
Os quadros da extrema direita brotaram do pântano da ignorância e da malícia, em que Bolsonaro havia surgido como avesso da flor de lótus, e deixado sementes
Os quadros da extrema direita brotaram do pântano da ignorância e da malícia, em que Bolsonaro havia surgido como avesso da flor de lótus, e deixado sementes
'O modelo de segurança defendido pela extrema-direita serve de biombo para esconder a natureza criminosa dos partidos que o defendem ardorosamente'
A parceria sino-latino-americana poderá servir de modelo ao mundo: uma parceria não de conveniência, mas de convicção
Os juros altos e a submissão ao rentismo perpetuam o ciclo de estagnação econômica no Brasil
Curadoras antecipam um pouco do que aguarda o público da festa literária, no final deste mês, em Itabuna, na Bahia
Relatório de Guilherme Derrite desmonta o combate ao crime e favorece facções sob o disfarce de defesa do federalismo
Esse é o rumo da extrema-direita para o país. Negar todo e qualquer avanço para uma vida mais justa e digna
O respeito aos idosos é o espelho de uma sociedade que compreende o próprio futuro
A gestão de João Alfredo transforma o IDACE em referência de política agrária participativa e sustentável no Ceará
Tema do Enem expôs a invisibilidade dos idosos e a hipocrisia de uma sociedade que depende deles, mas finge não vê-los
Ao contrário do caos político e econômico dos EUA, o planejamento central chinês segue guiando o país rumo à modernização socialista e à liderança global
Aspiramos a uma transição para um mundo multipolar, no qual as nações formem parcerias baseadas em seus interesses e complementaridades
O caminho da punição no Brasil passa pela miséria das prisões e pelo conforto dos privilegiados — dois países separados pela mesma sentença