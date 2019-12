No celular do Papai Noel

"Lista para Papai Noel hoje em dia é via whatsapp ou qualquer outro aplicativo. Cartinha ficou pra trás e o bom velhinho não consegue mais enxergar. Na hashtag", escreve o chagista Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democraica. Confira a lista edit

Por Miguel Paiva, pára o Jornalistas pela Democracia

Lista para Papai Noel hoje em dia é via whatsapp ou qualquer outro aplicativo. Cartinha ficou pra trás e o bom velhinho não consegue mais enxergar. Na hashtag

#papainoel as mensagens com pedidos bombaram. Conseguimos hackear o celular do velho Noel e numa atitude que o The Intercept haverá de compreender publicamos a lista dos pedidos aqui abaixo:

#bolsonaro- Um país pra chamar de meu, um jogo de facas Guinzo, um livro Meu Filho, Meu Tesouro e um novo par de chinelos Raider.

#sergiomoro- Uma camisa preta, um curso de fonoaudiologia e uma roupa de super-homem.

#dalagnol- Um novo power point que o meu está bloquuead, um milhão de dólares para a Liga da Justiça e um corte de cabelo moicano.

#flaviobolsonaro- Um chocotone com surpresa dentro, um apartamento já quitado, e uma super bonder pra colar de vez a rachadinha.

#eduardobolsonaro- Uma arma nova, uma viagem à Disney e a embaixada em Israel.

#toffoli- Uma vasilha de prata para colocar as barbas de molho e um espelho.

#fux- Uma peruca nova.

#luladasilva- Uma sentença definitiva de inocência e uma lua de mel num Brasil democrático.

.

#crivella- Um plano de saúde novo e uma passagem de ida pra qualquer lugar.

#witzel- Um helicóptero só para meu uso e a chave do Palácio do Planalto.

#rodrigomaia- Um trono.

#lucianohangdahavan- Um terno novo listrado de preto e branco.

#alexandrefrota- Um papel de protagonista da Tv Globo ou no governo pra acabar com o Olavo de Carvalho.

#olavodecarvalho- Um p*, um c*, uma p*e um v* pra fazer uma p* s* mas sem o Alexandre Frota.

#freixo- Uma prefeitura.

#paes- Uma prefeitura.

#haddad- Uma prefeitura.

#queiroz- Uma fantasia de Wally.

#guedes- Uma calculadora sem teclas de dividir.

#joaopaulolemann- Um país onde todos sejam lindos, louros, ricos e bebam a minha cerveja.

#jorgejesus- Mais 30 minutos de prorrogação.

#gabigol- Meus cabelos louros de volta.

#damares- É...bem...tenho vergonha de dizer...é, sabe?...aquilo...

#gilmarmendes- Suspendo o Natal e peço leitura dessa lista.