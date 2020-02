No meio do caminho do Bial tinha uma Petra

Tinha uma Petra no meio do caminho do Bial

Tinha uma Petra

No meio do caminho do Bial tinha uma Petra

Nunca me esquecerei desse acontecimento

Na vida de minhas retinas tão fatigadas

Nunca me esquecerei que no meio do caminho do Bial

Tinha uma Petra

Tinha uma Petra no meio do caminho do Bial

No meio do caminho do Bial tinha uma Petra

(homenagem do 247 ao grande poeta Carlos Drummond de Andrade e à cineasta Petra Costa)