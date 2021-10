Nobel da Paz é capacete para o jornalismo de combate

Apoie o 247

Por Moisés Mendes, para o Jornalistas pela Democracia



É pouco dizer que o Nobel da Paz para dois jornalistas é um prêmio à liberdade de expressão e ao direito à informação. É uma conclusão óbvia, mas incompleta.



O que o Nobel está dizendo é que o jornalismo de guerrilha está vivo. É uma lição também para as esquerdas brasileiras.



O Nobel premiou o jornalismo de combate e fez o que muita gente boa não faz ainda hoje: reconheceu um homem e uma mulher. O Nobel também ensina o que é paridade.



Já seria muito bom se o prêmio fosse para dois jornalistas das corporações internacionais. Fica melhor com a escolha de jornalistas de luta sem a proteção do poder econômico, Dimitri Muratov, do jornal russo Novaya Gazeta, e Maria Ressa, da agência digital filipina Rappler.



Ambos mexem nos monturos do poder. São duas figuras das periferias da imprensa, que sempre existiram. Mas agora é diferente, porque o jornalismo enfrenta também os que duvidam do que ele faz, inclusive entre os chamados setores progressistas.



Boa parte da esquerda (e não só a primitiva) acha que o jornalismo está morto e que o importante agora é a guerra do WhatsApp e do Twitter.



Para a esquerda da lacração, é preciso vencer a guerra de bugios com o Carluxo. O Nobel acha que não, que o jornalismo que vai à guerra em busca de informação está vivo.



Sem jornalismo, não há conteúdo a ser jogado nas redes. Até as fake news vivem da distorção do que o jornalismo produz.



O Nobel da Paz está nos incentivando a afrontar o poder e os que trabalham contra o jornalismo. E não se faz jornalismo sem valentia e sem suporte político e econômico dos que desejam sustentá-lo.

O bolsonarismo sabe que pode acabar porque enfrentou a imprensa. Falta à esquerda acreditar que isso é possível e apoiar quem produz informação antifascista.



O mais importante recado do Nobel talvez seja este: a informação produzida à margem das corporações é o jornalismo do século 21.



Os democratas e os progressistas precisam acreditar que o Nobel está certo, mais uma vez. O Nobel da Paz ofereceu um capacete ao jornalismo que não se acovarda.

