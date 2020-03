Nosso “New Deal” surgirá depois do Coronavírus?

Domesticar o capitalismo parece ser uma tarefa impossível, assim como um leão, ele não pode ser amansado; talvez abatido por um dardo (sonífero). As crises epidêmicas são um exemplo de dardo inflamado que faz o leão, ou seja, o Capitalismo adormecer por um tempo, evitando suas ações mais selvagens por um tempo; até que a fera desperte.

A metáfora (acima) expressa muito bem o quão o Capitalismo é um sistema indomesticável, e o seu liberalismo e o seu neoliberalismo fizeram e fazem história em termos de economia; o primeiro é uma mutação do segundo; mas ambos possuem como metodologia, reduzir salários e direitos da sua massa de manobra: o povo.

Para aqueles que pensam que após a contenção da virose (CODIV-19) que está mutilando o mundo biologicamente; se irá frear o Capitalismo: vide o que ocorreu após a Recessão de 1929 nos Estados e Unidos com a “vacina” do New Deal.

O “novo acordo” de administrar a economia e o desenvolvimento social veio através do governo de Franklin Roosevelt (1933 – 1945) – e uma das práticas implantadas foi o rompimento com os princípios do modelo liberal ou liberalismo econômico que dantes imperava; agora a intervenção do Estado se fazia primaz para que o Capitalismo não perecesse.

Seria ingênuo pensar que o advento do coronavírus como crise “bastaria” para eliminar o modelo econômico nascido oficialmente na Idade média, e que vem lucrando e se perpetuando até os nossos dias neocoloniais. Uma distribuição de renda legítima, dentro de um modelo econômico igualitário, entre as classes sociais, parece ser ainda uma utopia, apesar de alguns esforços históricos para que isto pudesse florescer no mundo.

Parece que um ”Proto-New-Deal” já está respirando no tecido parlamentar brasileiro, que vislumbra como irá equilibrar a balança econômica e social: dizendo não a quarentena ( que salva vidas); ou dizendo sim para a economia (que também salva vidas); o que resta saber: “QUE VIDAS”?