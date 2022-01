Nota de repúdio

Apoie o 247

O Movimento PT Lá e Cá, articulação que agrega uma dezena de forças políticas internas do Partido dos Trabalhadores no Ceará, vem repudiar com veemência todos os ataques disparados sistematicamente, de forma irresponsável, mentirosa e infame, pelo candidato à presidência Ciro Ferreira Gomes contra o Presidente Lula, o maior líder político da história do Brasil, e contra o Partido dos Trabalhadores.

Apresentando evidente descontrole emocional, o candidato Ferreira Gomes expressa um sectarismo raivoso, mediante manipulação dos dados da realidade, atentando contra a verdade dos fatos, para atender inescrupulosamente aos seus interesses eleitorais, num claro desrespeito à cidadania brasileira, como ocorreu recentemente, quando na sexta-feira (21) atacou não somente o Presidente Lula, mas a Imprensa em geral na pessoa do jornalista Luís Costa Pinto, editor-chefe da empresa jornalística Brasil 247, afirmando que aquele órgão de comunicação social “é um panfleto do Lula mantido com dinheiro sujo”.

Ciro tenta viabilizar-se como uma versão mal acabada de um Bolsonaro moderno para atrair a simpatia do Mercado. Na sanha entorpecida de emplacar sua candidatura, ataca o campo democrático que tem na pessoa do Presidente Lula a única liderança capaz de reconduzir a Esperança para o povo brasileiro, tão sofrido pelo desmonte do patrimônio público nacional e pelos ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que o neoliberalismo perpetrou covardemente a partir do Golpe contra a presidente Dilma Rousseff, aprofundado pelas mãos da necropolítica bolsonarista desde 2019.

Assim, o Movimento PT Lá e Cá reitera o seu compromisso explícito e inequívoco de eleger Lula Presidente em 2022, agregando nossas forças partidárias, com sua militância e representantes políticos, para construir um palanque forte e fiel, sem ambiguidades nem vacilações, neste objetivo efetivo e inabalável rumo à nossa vitória.

Fortaleza, 29 de janeiro de 2022

