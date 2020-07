Um pequeno trecho da monumental obra de transposição das águas do rio São Francisco foi inaugurada, o presidente, cujo governo não aluiu uma palha para isso, foi inaugurá-la e a ofereceu como um tributo a Deus, erguendo os braços como o fazem os “atletas de Cristo”. Ainda bem que Deus sabe todas as coisas! edit

Nestes dias se revelou o pior na construção de fake news, se é que é possível haver condição de estabelecer o que seja pior neste governo, principalmente, nesse particular, é que o presidente está se especializando em “novilíngua”.

Para quem não se lembra "novilíngua" é o nome dado a um idioma fictício criado pelo governo hiperautoritário na obra literária 1984, de George Orwell. Era desenvolvida para embotar os sentidos e restringir o pensamento.

O presidente era contra a renda de R$600 para socorrer a população trabalhadora durante a quarentena, o valor proposto pelo seu ministério de economia era de R$200, porém, a oposição, no Congresso Federal, trabalhou e conseguiu elevar o valor para os atuais R$600, com considerações especiais para quem cuida sozinha dos filhos.

Presidente então passou a dizer que a distribuição desta verba era fruto do seu governo, e, pasme-se, o índice de sua popularidade dele cresceu.

Agora, ele, que tentou alterar o projeto do fundeb, para não só manter menor a alíquota sob responsabilidade do governo federal, como retirar do fundo um percentual para sua tão decantada renda Brasil, e mantê-lo temporário, ao ser derrotado na Câmara Federal, saiu a declarar que o Fundeb foi uma vitória de seu governo.

Enquanto isso os biomas brasileiros são destruídos.

