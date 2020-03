Nunca se sabe como um impeachment termina, mas sim como começa…

As manifestações de hoje contra Bolsonaro foram muito grandes. Muito maiores do que o bolsonarismo esperava. Muito maiores do que a oposição esperava. Muito maiores do que a mídia tradicional esperava. Muito maiores do que a blogosfera progressista esperava.

Isso quer dizer que se construiu um movimento por fora dos espaços tradicionais e sem liderança que pode colocar de joelhos o governo se ele não for muito rápido para conter a sangria.

Sim, sangria.

Bolsonaro começou a sangrar e nas próximas pesquisas de opinião isso já será aferido. Ele não terá mais seus 30 e poucos porcentos. Estará menor.

E como a situação econômica do país é ruim e tende a piorar. E como o Coronavírus tende a criar muitas dificuldades para o povo. Tudo leva a crer que hoje nasceu um processo de Fora Bolsonaro para além das bolhas clássicas de oposição. E isso vai gerar um processo de impeachment.

Pode ser que ele não leve a nada. Mas se tornou inevitável.

Bolsonaro já não está mais no comando, como disse o garoto haitiano. Ele agora terá de se recompor e fazer muitos acordos. Oferecendo anéis para salvar os dedos. Que talvez ele já não tenha mais.

Ele ainda não está derrotado, mas o seu primeiro ciclo de governo acabou