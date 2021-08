O bolsonarismo aposta na fraude eleitoral impressa e inauditável

"A fraude eleitoral que os bolsonaristas mentem querer evitar sumiu do país justamente com a chegada da urna eletrônica, em 1996, quando a cédula de papel tornou-se coisa do passado", diz o jornalista Gilvandro Filho edit

Por Gilvandro Filho, do Jornalistas pela Democracia

De todas as teses estapafúrdias que o bolsonarismo já produziu ou encampou – e olhe que não foram poucas, da criminosa imunidade de rebanho à bizarra Terra plana -, nenhum se compara em termos de insanidade e de nonsense com a patacoada do tal do “voto impresso auditável”. Chega a ser constrangedor se pegar ouvindo a pregação de um defensor de tamanha maluquice. Beira o inacreditável imaginar alguém, que tenha feito ao menos o Jardim II, seja um adepto de um troço tão absurdamente ridículo.

É como se, daqui a pouco, surgissem movimentos exigindo caneta tinteiro em vez de esferográfica, filme de rolo em vez de foto digital, cinema mudo em vez de Netflix, coche a cavalos no lugar de automóveis, ditadura ao invés de democracia. Opa! Quem disse que não é isso que esse povo quer? Os bolsonaristas que foram às ruas no último domingo estavam ali pra isso mesmo, para fazer de teses aparentemente cômicas como o fim da urna eletrônica o pano de fundo do escancaramento de um processo em curso que visa dar um golpe mortal na democracia brasileira.

A fraude eleitoral que os bolsonaristas mentem querer evitar sumiu do país justamente com a chegada da urna eletrônica, em 1996, quando a cédula de papel tornou-se coisa do passado. Até então eram constantes, aí sim, tentativas de burlar a lei. De lá para cá, nenhum caso sequer de tentativa de golpe nas eleições através do mau uso da tecnologia foi registrado.

A última denúncia de fraude foi feita dois anos antes, nas eleições de 1994, a última com voto de papel. Na época, o então candidato a deputado federal Jair Bolsonaro foi um dos que vieram a público denunciar o crime e pedir pela modernização do sufrágio através de urnas eletrônicas. O candidato seria reeleito pelo estado do Rio de Janeiro, o segundo de um total de sete mandatos, sequência interrompida em 2018 quando ele se elegeu presidente da República.

Esta mesma eleição de 2018, assim como a eleição de Dilma Rousseff, em 2014, são apontadas pelos bolsonaristas, por orientação do “mito” deles, como exemplos de fraude eleitoral. Mesmo que, ao final, nenhuma prova seja apresentada. No primeiro caso, segundo a mentira espalhada, o pleito era para ter terminado no primeiro turno, enquanto que, no segundo, o tucano Aécio Neves teria sido prejudicado pela suposta fraude, lorota descartada pelo próprio PSDB, partido de Aécio, que fez sua auditoria e nada de errado constatou.

Na semana passada, num espetáculo tão patético quanto a tese do voto impresso, Bolsonaro fez um pronunciamento constrangedor à imprensa, a quem havia prometido provas de fraude nas duas eleições. Nada foi apresentado, por uma razão muito simples: nada havia para se apresentar a não ser mais uma fake news, marca de seu governo e da sua trajetória política.

Tudo na tese do voto impresso auditável é ridículo. Primeiro, que auditável o voto eletrônico já é e sempre foi. Uma auditoria gigantesca que pode ter a participação da sociedade civil através de seus órgãos de representação, partidos políticos, OAB, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, academia etc. O que o bolsonarismo quer é justamente não permitir qualquer espécie de auditoria no processo eleitoral. E a nota divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral e assinada por todos os presidentes do órgão desde 1988, ano da Constituição Cidadã, desnuda as intenções de Bolsonaro e sua patuleia.

Depois, a patetice de se dizer que a apuração atual é feita “a quatro paredes, dentro do TSE”. A apuração rápida e automática, como a que é feita hoje pela Justiça Eleitoral, é um trunfo do Brasil que coloca o país na vanguarda da tecnologia e da segurança eleitoral. Querer retroceder a uma extemporânea contagem manual de 150 milhões de votos denota, aí sim, ingenuidade ou má fé. É muito difícil que tipos feito Bolsonaro e seus apoiadores se enquadrem no primeiro grupo.

