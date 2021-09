O bolsonarismo vai derrotar Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

O bolsonarismo, aos poucos, vai se tornando maior que Bolsonaro que, mesmo tentando se afastar da criação, não terá facilidade para se livrar da horda de fanáticos que criou e que vive uma realidade paralela.

Prova disso foram os caminhoneiros comemorando a decretação de um estado de sítio que não houve, pelo contrário, Bolsonaro divulgou áudio em que pede a desmobilização da categoria, desbloqueio das rodovias, porque estaria impactando na economia e prejudicando os mais pobres.

Um dos líderes, Zé Trovão, que tem mandado de prisão expedido por ataques ao Supremo, que segundo o deputado Alexandre Frota estaria escondido no Panamá, gravou um vídeo contrariado com o conteúdo do áudio.

PUBLICIDADE

Trovão disse que os caminhoneiros estavam atendendo a uma convocação feita em maio por Bolsonaro. Revoltado, disse que sua vida estava destruída e que não sabia quando veria sua família novamente.

Assim como ele, muitos dos seguidores que foram aos atos dia 7, entenderão que Bolsonaro é um blefe, que usa seu carisma, populismo e sua esperteza política em causa própria, para livrar a si e seus filhos dos crimes cometidos.

PUBLICIDADE

Bolsonaro é o responsável pela mobilização e pelo caos, foi ele que prometeu um golpe e não entregou, frustrando seus seguidores fanáticos. Sem controle sobre o bolsonarismo, as criaturas não atenderão mais as ordens do criador e podem partir para a vingança.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.