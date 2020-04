O Brasil afunda: e o PT; e as Esquerdas?

Quem se lembra daquela cena psicodélica da banda de música tocando enquanto o Titanic afundava no filme de mesmo homônimo?

Gostaria de voltar ainda mais algumas cenas do filme para estabelecer bem a parábola que aqui proponho neste texto de reflexão. Quantos andares (camadas) tinha o Titanic? Quem foram os primeiros a morrer, enquanto grupo, quando o navio já não mais se sustentava em seu casco? Pois bem, respondo a segunda questão e você pensa sobre a estratificação social (os andares da sociedade), na comparação da primeira.

Quem começa morrendo é a tripulação: cozinheiros, faxineiras e tantos mais que trabalhavam no navio, “viviam” no primeiro convés, o mais próximo da água, o que afogou-se primeiro, sufocando aquelas centenas de vidas.

Para uma comparação derradeira ao envolto primário deste texto, comparando a história do Titanic com o nosso tempo de desgraça, afirmo que não: não é o Coronavírus a analogia do Iceberg[1] em que o navio transatlântico colide. Trata-se de algo ainda mais grotesco, um mal maior e tão gigante embaixo do mar que apenas deduzimos sua existência pela pontinha emersa que nos surge à frente: trata-se do Mercado, esse mal imundo que não tem piedade, que não respeita vidas humanas nem mesmo em tempos de grave pandemia que esfacela famílias, sociedades e esperanças.

O Capitalismo, essa abstração metafísica que tem na objetividade fática, senhores gananciosos a tal ponto que, para não perder um centavo de seus lucros vultosos, não lembram que o mundo tenta respirar em meio ao desespero de uma pandemia tão meticulosa e assassina; como assassino também o são estes pretenciosos protetores da Economia (os terraplanistas-negacionistas) em detrimento da vida.

Feita esta introdução, onde quero encaixar o PT e os demais partidos de Esquerda nesta conjuntura sádica?

Onde está o PT? Cadê a oposição no Brasil? Qual é o projeto realmente? O que vamos fazer para enfrentar três graves vírus simultâneos que vão exterminar a população brasileira: i) o coronavírus; ii) o bolsonavírus; e iii) o mercadovírus?

Com todo respeito e carinho que tenho ao PT e à Esquerda; mas não dá para entender essas falas soltas dos grandes líderes, começando pela Presidenta do Partido, deputada Gleisi Hoffmann, passando por todos os demais quadros influentes do progressismo brasileiro.

Não existe um “Fora Bolsonaro” sistematizado, operacional, tático, estratégico. O homem teima em querer assassinar uma parte significativa da população brasileira. Com sua aliança com o devaneio, com o fascismo e com o Mercado, esse Presidente da República acaba com qualquer esperança de vida da população. E os brasileiros que não morrerão por Coronavírus, ou de fome, estarão tão debilitados emocional e estruturalmente ao final da pandemia que não encontrarão forças para dinamizar suas vidas e recuperar seus projetos e mesmo o País.

(Parêntese: cara, em plena desgraça pandêmica, Bolsonaro envia – e os deputados aprovam – uma Medida Provisória para acabar com direitos trabalhistas e privilegiar os grandes PATRÕES do Brasil. Isso é o pior requinte de crueldade que já vi na minha vida!)[2]

O PT e a Esquerda estão perdidos. Tateando entre discursos dispersos contra as medidas de Bolsonaro. Lutando, claro! Todavia, nada prático! Não há uma elaboração sistemática efetiva para, I) PROPOR UMA AGENDA ALTERNATIVA E EFETIVA À RECUPERAÇÃO – DE TUDO – DO BRASIL; II) FAZER UMA OPOSIÇÃO REALMENTE OPERACIONAL, CUJA DESTITUIÇÃO DE UM GENOCIDA QUE ESTÁ NO PODER É CONDIÇÃO INEGOCIÁVEL. Nem mesmo o risco de sofremos adiante com outro ditador no Poder (o tal Hamilton Mourão), ou mais ainda: uma potencial vitória das Esquerdas nas eleições de 2022 a partir do desgaste diário de Bolsonaro são razões para este campo não lutar pelo impeachment desse sociopata que está no Poder.

Nada justifica o silêncio (melhor: o barulho tão baixinho e disperso) do Partido dos Trabalhadores e dos influentes quadros progressistas deste País. Nada compreende o PT agir como a banda do Titanic: tocar e tocar harmonicamente enquanto o Brasil afunda; enquanto todos afundamos.[3]

(Parêntese 2: este texto é um grito, sistematizado, não apenas meu, mas de vários petistas que conheço, quadros, inclusive – que preservarei, e que me desabafam suas aflições. E estes petistas que me desabafaram, falam por milhões de brasileiros desesperados e preocupados com sua sub-representação nesse momento tão dolorido para o País e para o mundo...)

............

[1] No máximo o Coronavírus representa a água fria como ambiência fática ao evento civilizatório. A COVID-19 simboliza a situação da água (sociedade).

[2] A Medida Provisória que nos referimos é a MP nº 905/2019 (da tal Carteira de Trabalho Verde-Amarela). Ela ainda precisa ser aprovada pelos Senadores. Todavia, essa gente, sobretudo, os liberais e os neoliberais do Central, e os pseudos-liberais analfabetos políticos e serviçais do Mercado, estes, os parlamentares eleitos pelo PSL, Avante etc., fazem pressão e deve ser aprovada a MP.

Mas isso não o único mal. Várias medidas enviadas pelo ministro Paulo Guedes para servir aos banqueiros, os latifundiários, as petroleiras e os grandes industriais estão sendo aprovadas no Congresso Nacional, inclusive neste momento em que os bilionários deveriam ceder parte de suas riquezas para salvar o planeta do Coronavírus.

[3] A pressão que o Bolsonaro tem feito pelo AFROUXAMENTO do isolamento social tão necessário para salvar vidas; o contingenciamento dos recursos para o Sistema Único de Saúde, sobretudo, em apoio aos Estados e Municípios; e a escolha deliberada e cruel do Presidente e de seu ministro da Economia de enrolar o pagamento dos benefícios sociais, levando as pessoas ao desespero (e terão de ir para a rua “buscar” trabalho e comida), somente por isso, já justifica uma força tarefa dos lutadores pela democracia, reestabelecendo o fluxo normal e honesto das disputas políticas e do cuidado com o País, portanto, o afastamento sem ponderação de Jair Messias Bolsonaro.

