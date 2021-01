O Brasil não merece o Brasil

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

Esse Brasil com esse Congresso, essa Justiça e essa classe política que colocou o Bolsonaro lá, que acredita na economia de mercado, que busca o lucro acima de tudo, esse Brasil da grande imprensa, das grandes empresas, dos bancos e da elite branca, esse Brasil preconceituoso e racista que abriga essa classe média invejosa e passiva que prefere pisar em quem está embaixo para tentar alcançar o andar de cima, esse Brasil merece o que está acontecendo.

Esse Brasil merece esse presidente tosco e violento que a cada dia comete mais um crime de responsabilidade disfarçado de opinião, que debocha dos mortos pela Covid, se exime de responsabilidades, se coloca contra a vacina, continua tentando vender a Cloroquina mesmo com as recomendações médicas contrárias, que continua cometendo crime contra a saúde pública com exercício ilegal da medicina, exalta os torturadores, ameaça a democracia com sucessivos golpes, sufoca a cultura nacional com seus decretos fascistas e destruidores, envergonha o pais diante do mundo com suas mentiras e suas atitudes omissas em relação ao meio ambiente, que ajuda e estimula as queimadas, fecha os olhos para o desmatamento, diminui as multas para os crimes ambientais, demonstra um total despreparo para a diplomacia, para a negociação e para o comércio, abandona sua população à extrema pobreza depois de fazer provar a bala do auxílio emergencial sem saber como mantê-lo, esse presidente que valoriza os princípios familiares conservadores para conservar sua família suspeita de crimes absurdos que envolvem lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e muito mais, se aproveita dos feitos dos inimigos para trazer para si o que não lhe pertence como o Bolsa Família e agora a Coronavac, cospe palavrões e expressões de baixo calão como se fosse essa a linguagem do povo brasileiro, se faz de grande reformista não tendo conseguido nem mesmo um resultado sequer para a população, despreza as minorias, se associa ao que há de pior na política evangélica, se junta a ladrões e conspiradores, se associa arbitrariamente com quem não quer saber dele, envergonha boa parte das forças armadas com suas atitudes condenáveis, acha que a democracia só atrapalha seus planos autoritários, se diz despreparado para governar mas não larga o osso, beija os pés e lambe as botas do já esquecido pela História Donald Trump e não consegue uma identidade própria, por pior que seja.

Este Brasil que adora um golpe, que passa por cima da democracia, que se acha um país de elite, que se considera branco e heterossexual, essa Brasil mesmo que está a cada dia mais longe do verdadeiro Brasil que em parte está morrendo pela Covid ou pela miséria, esse Brasil merece esse presidente.

Mas, esse Brasil não pode continuar mandando por aqui. Está na hora de acordar e quem ainda tiver alguma vergonha na cara que mude de ideia, que passe a trabalhar para acabar com esse pesadelo, que evite que essa população toda morra por conta de um presidente abominável que não merece o país que governa, mesmo que tenha sido em parte colocado lá por conta de um golpe branco, foi eleito, foi apoiado por essa gente que agora não sabe mais onde enfiar a cabeça.

Elite, Congresso, Justiça, o que mais falta esse governo cometer para que vocês façam alguma coisa? Nós até faríamos e estamos fazendo na medida do possível da sobrevivência. Não devemos ir para as ruas mas, os panelaços têm sido muitos e os crimes cometidos superam a mobilização popular. Crime é crime, tem que ser punido e não vai ser a irresponsabilidade de vocês que vai fazer esse suplício permanecer. Vocês são culpados. Façam alguma coisa.

