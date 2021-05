O Brasil não tem salvação; Muita cachaça e nada de Oração...

Após audiência Geral, como de costume, o Sumo Pontífice, a Sua Santidade o Papa Francisco, cumprimentava todos os fiéis no pátio de saída, quando dois padres brasileiros, o saudaram e pediram para que Francisco rezasse pelo Brasil, de uma forma inusitada o papa se vira para os dois e diz:

“Não, vocês não tem salvação, muita cachaça e nada de oração!”

Para a sequência do vídeo não houve continuidade, mas em declarações a diversos órgãos de imprensa e pelas suas redes sociais, os dois sacerdotes disseram que Francisco falou a eles que sempre reza pelo povo brasileiro e em seguida os abençoou.

Mas há algo de muito profundo na brincadeira do chefe da Igreja Católica, que fugiu ao debate fugaz que se deu, após a “viralização” do vídeo. Na sua habitual forma incomum de se dirigir aos fiéis, Francisco externou em tom de anedota aquilo que em sua visão, bem se passa na realidade do Brasil; a letargia para se indignar com os problemas enfrentados com a pandemia e o governo desastroso do presidente Jair Bolsonaro. Como é também chefe de estado, o Papa Francisco, talvez não possa se manifestar de forma clara, sobre seu pensamento político, até por que diante de suas declarações, a Igreja, praticamente se declara, e isso querendo ou não, acaba por impactar a relação de Estado Vaticano com o Estado brasileiro e mais ainda, pode causar certa ruptura com as lideranças religiosas católicas no país, que diga-se de passagem, estão bem divididas por conta do pastoreio de Francisco. Talvez essa questão seja tema para outra “resenha”, mas é fato: a igreja católica passa por uma profunda crise de identidade, em face da visão progressista de Francisco, e a posição tradicional de alguns cardeais conservadores.

Mas o que importa para nós nesse momento é o fundo da provocação de Francisco para os brasileiros, deixar as “cachaças” de lado e se engajar na “oração”, ou dizendo de uma forma bem clara, abandonar as distrações nacionais alienantes, como o futebol, Big Brother, Tiktok e outras redes sociais, que não produzem nenhum avanço intelectual e se colocar em “oração”, ou em ação, por assim dizer, nas causas que são emergências, quem sabe amanhã através das passeatas marcadas nas mais diversas capitais e cidades, haja um basta a essa situação. Que o povo brasileiro se coloque em “oração” nas ruas das cidades e pratique a catequese de Francisco. Esperemos!!!

