"Somente Lula pode fazer outra coisa essencial: unir o Brasil. De Norte a Sul, de Leste a Oeste. E Lula é capaz disso porque é, na expressão dos norte-americanos, “larger than life” – maior que a vida", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

O julgamento de ontem no STF deu a largada na campanha presidencial.

Lula larga na frente.

E não é por acaso.

Somente ele pode, de um dia para o outro resgatar a imagem do Brasil perante o mundo.

Porque o mundo conhece Lula, gosta de Lula e sabe como ele foi importante não só para o Brasil mas para o mundo nos oito anos em que governou o Brasil.

Nenhum outro líder brasileiro tem essa credencial. Da esquerda, da direita ou do centro.

Mudança da imagem do Brasil vai resultar em vida melhor para os brasileiros porque o país sairá da posição de pária em que se encontra e permanecerá enquanto Bolsonaro for presidente.

E isso faz uma grande diferença. E interessa a todos, da esquerda, da direita ou do centro. Pobres, remediados ou milionários.

Também somente Lula pode fazer outra coisa essencial: unir o Brasil. De Norte a Sul, de Leste a Oeste.

E Lula é capaz disso porque é, na expressão dos norte-americanos, “larger than life” – maior que a vida.

Ele não é somente candidato do PT ou do campo progressista; ele é o candidato do Brasil.

O Brasil precisa de Lula.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.