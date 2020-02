O Brasil precisa de você e O Brasil precisa saber. Dois momentos do mesmo princípio: golpe

"Quando novos ventos golpistas sopram sobre o Brasil, num prenúncio de aventura de mau gosto, nada menos que o filho do presidente/candidato a ditador, Eduardo Bolsonaro, nos sai com uma peça de propaganda nos mesmos moldes: O Brasil precisa saber", diz a colunista Denise Assis, sobre o discurso na cultura golpista do país edit

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia - Qualquer semelhança não é mera coincidência. O filme curta-metragem, O Brasil precisa de você, produzido pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (Ipês) - que funcionou em plena Avenida Rio Branco, coração comercial e financeiro do Rio de Janeiro, desde fevereiro de 1962 - tinha um objetivo. Era parte de um conjunto de curtas criados para serem exibidos em todo o país. Dos grandes centros aos mais longínquos rincões. A intenção era a de que fossem peças de convencimento à população, não só para que aceitasse o golpe de 1964, como ansiasse por ele.

Os filmes do Ipês foram localizados e identificados como um conjunto com este objetivo, por mim, no ano de 2000, quando foram recuperados com auxílio da Fundação de Amparo e Pesquisa do Rio de Janeiro – (Faperj) e contextualizados no meu livro: “Propaganda e Cinema a Serviço do Golpe – 1962/1964”, lançado em 13 de março de 2001. Hoje estão disponibilizados para consulta no Arquivo Nacional.

Surpreendentemente, quando novos ventos golpistas sopram sobre o Brasil, num prenúncio de aventura de mau gosto, nada menos que o filho do presidente/candidato a ditador, Eduardo Bolsonaro, nos sai com uma peça de propaganda nos mesmos moldes: O Brasil precisa saber. Os títulos quase iguais, a estética semelhante – em tempos agora coloridos – nos remetem ao núcleo da Rio Branco, onde foi engendrada a conspiração para a derrubada do presidente eleito democraticamente, João Goulart, sob a batuta do general Golbery do Couto e Silva. Não há como negar. Diante da gritaria da mídia e de várias instituições, eles recuaram da ideia de um golpe contra o Congresso e o STF – por enquanto. Mas sem dúvida Eduardo Bolsonaro foi beber na fonte inspiradora do Ipês.

https://www.youtube.com/watch?v=wzWricBgMt8

https://www.youtube.com/watch?v=AiWy6Fw8xMw