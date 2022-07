O Brasil sem rosto se protege do terrorismo

Apoie o 247

Por Moisés Mendes, para o 247



Amigos de Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista, estão acuados em Foz do Iguaçu e concedem entrevistas escondendo o rosto e sem revelar seus nomes.



Enfermeiras do hospital do Rio onde trabalhava o anestesista bolsonarista estuprador contam o que sabem, mas não querem aparecer.



Servidoras da Caixa temem dizer quem são ao denunciar outros chefes bolsonaristas assediadores, além do presidente assediador demitido, porque o assédio era sexual e moral.



Indígenas do Vale do Javari, onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados, não navegam como antes pelos rios da região, para que não sejam vistos pela bandidagem bolsonarista.



O fascismo bolsonarista assume, em várias frentes, feições de terrorismo que o país nunca viu antes com esse formato e essa desenvoltura.



Os fascistas sabem que as instituições não dão conta de tanto fascismo e por isso disseminam o terror.



O fascismo se apoderou das vidas dos brasileiros, sob as ordens terroristas de Bolsonaro.



O Brasil vai se transformando num país de vítimas e testemunhas sem rosto, porque mostrar a cara pode significar perseguição e morte.



São bravos os brasileiros que se mostram quando falam da violência e do ódio exercidos pelo Estado sequestrado pelas milícias.



Mas é compreensível que a maioria tente se proteger, para sobreviver pelo menos até a eleição. Temos a repetição ampliada dos medos da ditadura.



Também é amplificado o silêncio do me-deixe-fora-disso. Porque os que falam sabem que podem estar falando demais, sem o suporte da autoridade, onde ela estiver, na polícia, no Ministério Público, na Justiça.



A democracia subestimou o avanço do fascismo, e o exercício formal da política não consegue se contrapor ao que está muito além e acima dela.



Temos o Congresso tomado e todas as instituições sob alguma forma de controle. Todas sobrevivem gerindo seus movimentos no limite do estabelecido pela extrema direita.



Nenhuma investigação que atinja o núcleo do poder é levada adiante. Tudo é adiado, não agora, mas há muito tempo. Inquéritos são prorrogados.



O Brasil que ainda mostra a cara vai sobrevivendo do destemor de uns poucos. Muitos dos que poderiam reagir não chegam nem perto das trincheiras de Alexandre de Moraes e de Edson Fachin, para não ficar na linha de tiro metafórica e real dos milicianos.



O Brasil sem rosto porque não tem poder, nem força e nem respaldo das instituições para enfrentar o terrorismo vai se virando como pode.



Não há como ficar esperando pelos que deveriam se manifestar, mas enfiam as cabeças sob as asas das próprias covardias.

